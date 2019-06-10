Опасности нет, но воду пить нельзя: что нужно знать о загрязнении реки Рось гербицидами

Ядовитые химикаты, попавшие в воду, накануне были украдены у местных фермеров

Фото: delo.ua.

Над Киевской и Винницкой областями сгустились тучи экологической катастрофы: как стало известно в воскресенье, 9 июня, возле Белой Церкви в реку Рось попали ядовитые вещества. Новость моментально разошлась по социальным сетям, одним из первых о ЧП сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц". По его словам, в городском совете чиновники срочно собрались на заседание "за закрытыми дверями".

"Рядом с Белой Церковью в пролив реки Рось попало неизвестное количество ядовитого вещества, по разным данным и достаточно большое (количество). Сейчас собрали экстренное заседание в городском совете. Но не понимаю, почему не пускают журналистов? Все люди взволнованы. Зачем разводить панику, если все под контролем. Но если нет? Мы уже видели последствия сокрытия таких экологических катастроф", – написал "Штирлиц".

Местные власти признали, что в Винницкой области экологическое ЧП и предупредили людей об опасности. Так, Белоцерковская районная администрация предупредила жителей, что скоро отрава дойдет до Белоцерковского района.

"Просим максимального внимания и распространения данной информации. В селе Збаржевка Погребищенского района произошла авария. Во время транспортировки одной тонны инсектицида "Нурал B" автомобиль перевернулся в приток реки Рось. На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоема. Через 10-12 часов инсектицид достигнет Белоцерковщины. Обращаемся ко всем жителям с сообщением о запрете вылова рыбы, купания и выпаса скота в акватории реки Рось", – говорилось в сообщении.

Инсектициды – это химические препараты, предназначенные для уничтожения вредных насекомых. Но позже власти опровергли эту информацию, заявив, что среди препаратов, которые попали в реку Рось, инсектицидов не было.

"Это вещества второго-третьего класса опасности, после использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день," – цитируют "Факты" первого заместителя главы Винницкой ОГА Андрей Гижко.

По информации СМИ, из автомобиля, попавшего в аварию, вытекли фунгициды Колоссаль (в объеме 110 л.), Биципс Гарант, Вензер Мастер-Пауэр (180 л.), Пиктор, Тилмор (110 л.), Тарпал; гербициды: Прима, Тарга Супер, Титус (порошок).

По данным портала "РБК", автокатастрофе предшествовал форменный детектив. По информации правоохранителей, емкости с химикатами, которые вылились в Збаржевку, накануне были украдены. Микроавтобус Mersedes Sprinter был без номерных знаков, и после того, как съехал с дороги и врезался в дерево, загорелся. Водитель скрылся после ДТП, и теперь его разыскивает полиция.

На заседании городского совета было решено прекратить водоснабжение Белой Цервки и Умани с 23:00 воскресенья, 9 июня.

"Только что состоялось заседание комиссии исполнительного комитета городского совета по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было принято решение девятого июня с 23:00 временно прекратить водоснабжение. С десятого июня запрещается вылов рыбы, купание и выпас скота в акватории реки Рось", – заявил глава Белой Церкви Геннадий Дикий на своей странице в Facebook.

Водоснабжение восстановят, как только экспертиза покажет, что вода пригодная для использования. Кроме того, полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения водоема и кражи химикатов .

"Установлено, что химикаты были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. В результате возгорания автомобиля произошла разгерметизация части емкостей с химическими веществами, в результате чего некоторое количество вещества выгорела и попала в водоем", – говорится в сообщении Нацполиции.

Открыто уголовное производство (нарушение правил охраны вод). За такое преступление предусмотрено до пяти лет лишения свободы. По фактам краж гербицидов в Козятинском и Липовецком районе открыты уголовные производства по ч.3 и ч.5 ст.185 УК Украины (кража). Максимальное наказание – от семи до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Как стало известно утром в понедельник, 10 июня, воды в Умани хватит на три дня, в Белой Церкви – на сутки.

На место аварии выехал премьер-министр Владимир Гройсман, который рассказал об угрозах после загрязнения Роси и какова ситуация на данный момент. По его словам, на данный момент нет никаких данных, подтверждающих наличие опасности.

"ГСЧС, Госпотребслужба, все службы работают над тем, чтобы мониторить состояние загрязнения возможного. В настоящий момент у меня нет никакой информации об угрозах. Через несколько часов глава ГСЧС проведет брифинг по этому поводу", – заявил Гройсман.

Также глава правительства подчеркнул, что, по его информации, на данный момент никакой "угрозы не обнаружено, а все экстренные службы работают над мониторингом ситуации и готовы предпринять все необходимые меры в случае необходимости".

"Вчера такие меры были оперативно предприняты. Считаю, что нужно отслеживать рекомендации Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Госпотребслужбы, и все будет абсолютно нормально", – резюмировал он.

Позже он отметил, что по данным экстренных служб опасности нет.

"Только что получил информацию от Украинского гидрометеорологического института ГСЧС. Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет. Городские водоканалы могут работать в штатном режиме", – отметил Гройсман.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, как в Сумской области почернела река и всплыла рыба. В селах Роменского района, через которые протекает река Сула, а их с десяток, несколько дней стояла черная вода и невыносимый запах. Люди боялись приблизиться к реке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Опасности нет, но воду пить нельзя: что нужно знать о загрязнении реки Рось гербицидами". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"