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Основное решение суда в деле Супрун, конец шатдауна в США и Мюнхенская конференция по безопасности: главные темы дня

Сегодня, 11:08

Сайт "Сегодня" собрал топ-темы, которые будут в центре внимания СМИ в течение пятницы, 15 февраля

Основное решение суда в деле Супрун, конец шатдауна в США и Мюнхенская конференция по безопасности: главные темы дня Украина Сайт «Сегодня» собрал топ-темы, которые будут в центре внимания СМИ в течение пятницы, 15 февраля

В пятницу, 15 февраля, определились главные темы в информпространстве, которые получат свое развитие и будут освещаться украинскими и мировыми СМИ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава ВР Адрей Парубий примут участие в круглом столе на тему: "Эффективная реализация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС как основной элемент европейской интеграции Украины". По итогам главы Кабмина и Рады дадут брифинг.

Открывается 55-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой примут участие около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Президент Украины Петр Порошенко выступит в рамках сессии на тему "Безопасность в Восточной Европе", а также проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами и руководителями международных организаций. Глава МИД Украины Павел Климкин также примет участие в конференции.

Дело Ульяны Супрун: Окружной админсуд вынесет основное решение о наличии у Супрун компетенций исполнять обязанности министра.

Президент США Дональд Трамп выступит с обращением в связи с иммиграционным кризисом на границе с Мексикой. Как ожидается, американский лидер подпишет законопроект о финансировании правительства до октября текущего года и объявит о введении режима ЧП на южной границе.

О том, какими были итоги четверга, 14 февраля, читайте не сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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Тег Парубий, Трамп, супрун, Климкин, Гройсман, мюнхенская конференция, шатдаун

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