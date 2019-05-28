"Освободить немедленно": выполнит ли Путин решение Трибунала по украинским морякам

Пока что Россия не намерена менять своих позиций

Президент России Владимир Путин. Фото: AFP

Международный трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву принял решение, обязывающее Россию освободить пленных украинских моряков, а также три судна ВМС Украины, захваченные в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Москва обязана выполнить решение немедленно, о его выполнении проинформировать Международный трибунал до 25 июня. Вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву не является решением дела по сути и принят в обеспечение иска, поданного Украиной. Но даже это решение способно доставить в будущем Кремлю большие проблемы.





Агрессия в Азовском море

Вкратце напомним суть произошедшего. 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины – катера "Бердянск", "Никополь", а также буксир "Яны Капу" - совершали запланированный проход через оккупированный Россией Керченский пролив, направляясь из Одессы на место постоянной дислокации – в Мариуполь. По схожей процедуре украинские корабли проходили в Азовское море и ранее. Однако на этот раз Россия воспрепятствовала прохождению, применила оружие и задержала украинские корабли и их экипажи.

24 пленных моряка были обвинены в незаконном пересечение границы. Украинские военнослужащие содержатся в следственном изоляторе Лефортово. В апреле Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки ареста до конца июня, Московский городской суд оставил апелляции адвокатов моряков без удовлетворения. Отметим, что решение по последней четверке моряков было принято уже после оглашения вердикта Международным трибуналом ООН – в понедельник, 27 мая.

При этом сроки следствия в прошлом месяце были продлены до 25 августа. Впрочем, по информации адвокатов, следствие может быть завершено уже в ближайший месяц. Украинским морякам грозит наказание по ч. 3 ст. 322 УК России, предусматривающее лишение свободы на срок до шести лет.

Международное сообщество осудило акт агрессии России в Азовском море. Лидеры западных государств неоднократно призывали Москву немедленно освободить пленных моряков. 16 апреля Украина подала в Международный трибунал ООН иск о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей, требуя, в том числе, финансовую компенсацию за нарушение морского права.

Трибунал постановил: моряков и корабли освободить немедленно

Как объяснил сайту "Сегодня" глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский, в ходе слушаний позиции России заключались в том, что дело неподсудно Международному трибуналу Организации Объединенных Наций по морскому праву.

"Дело в том, что, ратифицируя Конвенцию по морскому праву, Россия и Украина сделали примечание, что рассмотрению Трибуналом не подлежат споры, связанные с действиями военного характера, – рассказал Петр Бурковский. – Россия пыталась притянуть за уши аргументы о том, что это был военный конфликт. И что этот спор, таким образом, не подпадает под юрисдикцию данного Трибунала по этому вопросу. Но Украине удалось убедить Трибунал, что 25 ноября в Керченском проливе не было действий военного характера, что Россия осуществляла правоохранительную операцию и при этом нарушила Конвенцию по морскому праву".

Нынешнее решение суда – не решение дела по сути. Данное решение касается временных мер, принятых для того, чтобы ответчик смог выполнить основное решение, если оно будет принято в пользу истца, то есть Украины. Если проводить очень упрощенные, но понятные параллели, то похожие решения принимают суды, чтобы обеспечить сохранность "спорного имущества" – до тех пор, пока суд не примет основное решение, кому оно все-таки принадлежит: истцу или ответчику.

Петр Бурковский отметил, что решение Трибунала не обязывает Россию прекращать следствие в отношении моряков (хотя Украина выдвигала такие требования). Однако обязывает немедленно освободить их, как и арестованные корабли. При этом и Россию, и Украину суд обязал воздержаться от любых действий, способных углубить спор.

Россия не меняет позиции

Украина уже отправила России ноту, в которой, ссылаясь на решение Трибунала, просит проинформировать Киев, когда, где и каким образом пленные моряки и корабли будут переданы украинской стороне.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что украинское внешнеполитическое ведомство требует от Российской Федерации назвать дату и место освобождения захваченных Россией 24 украинских моряков и трех судов.

"Мы уже подготовили дипломатическую ноту к Российской Федерации. Сегодня она пойдет российскому министерству иностранных дел, в которой мы спрашиваем: как мы можем забрать наши корабли, когда, где: как и когда наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово", – сообщила накануне замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Впрочем, Москва уже продемонстрировала реакцию на решение суда, не предполагающую немедленного освобождения украинских военнослужащих."Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", – сказал, в частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Украинские эксперты сомневаются, что Кремль выполнит решение Трибунала буквально, то есть освободит моряков немедленно.

"Не думаю, что они выполнят решение суда, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности "Майдана иностранных дел" (внепартийная некоммерческая организация, которая является экспертной и общественной платформой в области внешней политики – Ред.) Алексей Куропятник. – Будут искать всяческие лазейки. Украино-российский договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива не предполагает участие в решении споров третьих сторон, то есть в данном случае Трибунала. А инцидент-то начался и закончился в Керченском проливе".

Будут последствия

Однако рано или поздно Москва будет вынуждена освободить украинских военных.

"Если к России международным сообществом будут применены какие-то элементы политического или дипломатического характера, к примеру санкции, блокирование их заходов российских кораблей в порты Евросоюза и США, она, конечно, пойдет на выполнение решений Международного трибунала", – говорит Алексей Куропятник.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, в свою очередь, отмечает, что Москва может освободить моряков, не дожидаясь санкционных решений со стороны Запада. Но при этом попытаться сделать это без имиджевых потерь.

"Я не исключаю, что Россия постарается сейчас ускорить судебные процессы по украинским морякам, чтобы те как можно скорее получили приговоры. А затем может быть предложена схема: мы предлагаем помилование моряков в обмен на какие-то политические уступки – по Минским договоренностям, по каким-то другим вопросам. То есть будет подано не как выполнение решения Трибунала, а как жест доброй воли", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Александр Мусиенко.

По словам эксперта, вынести приговор для моряков как "нарушителей границы" крайне важно для создания прецедента.

В целом же эксперты крайне позитивно оценивают нынешнее промежуточное решение Международного трибунала Организации Объединенных Наций по морскому праву, отмечая, что оно дает основания оптимистично смотреть на окончательный вердикт по сути спора.

"По моему мнению, это будет Стокгольм-2. Очень громкое поражение России. И нынешнее решение дает повод для оптимизма: 19 судей поддержали его и лишь один – представитель России – был против. Это очень плохой расклад для Кремля", – отмечает Петр Бурковский.

По мнению экспертов, окончательное решение суда, если оно будет принято в пользу Украины, не только решит вопрос с беспрепятственным проходом украинских кораблей через Керченский пролив. Но и может послужить юридическим "фундаментом" для принятия западными странами политических решений о введении новых санкций против России – на этот раз из-за нарушения Москвой морского права.

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