Подробности смерти бойца ВСУ на Донбассе: боевики ударили из запрещенного оружия

Фото: Facebook 93-я ОМБр ВСУ

Причиной гибели 26-летнего Виталия Каравана, служившего в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде ВСУ, мог стать обстрел украинских позиций боевиками из запрещенного оружия.

Причина смерти пока официально не сообщается. Однако известно, что мужчину нашли мертвым в блиндаже. Есть подозрения, что его убили обстрелом со стороны пророссийских боевиков из крупнокалиберного оружия, которое сейчас запрещено для использования в зоне ООС (АТО), пишет сайт города Шепетовка

Напомним, что с начала года украинские военные потеряли погибшими от огня противника пятеро человек.

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Так, 9 января, поздно вечером в зоне операции Объединенных сил на Донбассе получил тяжелое ранение, а потомскончался 23-летний старший солдат Николай Довженко, служивший в 28-й отдельной мехбригаде ВСУ им. Рыцарей Зимнего Похода.

5 января от пули снайпера в районе села Крымское Новоайдарского района Луганской области погиб Сергей Рацун – старший солдат, механик-водитель 93-й бригады ВСУ.

Также 5 января в районе Павлополя Донецкой области погиб 24-летний Руслан Насальский из 109-го отдельного горно-штурмового батальона ВСУ. У парня остались мать, младшая сестра, жена и трое детей.

Кроме того, 5 января в районе Золотого Луганской области на мине подорвался грузовик ГАЗ-66 ВСУ, погиб 48-летний Сергей Дичек из села Богдановка Волочисского района Хмельницкой области.

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