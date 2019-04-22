Помощь "доброго дяди" и "поцелуй тетю" – как родители толкают детей в руки педофилам

Есть игры, которые помогут уберечь детей от педофилов, а на законодательном уровне необходимы ужесточения

Фото: Pixabay

В Украине дети продолжают становится жертвами сексуального насилия. Так, в начале февраля в одном из сел Баштанского района Николаевской области пострадала 13-летняя девочка. Там нетрезвый 57-летний мужчина затащил в дом несовершеннолетнюю односельчанку, где избил и надругался над ней.

В сентябре 2018-го стало известно, что в Сумской области репетитор с 2015 по 2017 год регулярно совершал незаконные действия по отношению к своей ученице. 41-летний житель Глуховского района начал развращать девочку, когда ей было всего девять лет. Долгое время ребенок боялся сознаться о том, что творилось во время уроков на дому.

В 2017 году правоохранители отчитывались, что в Украине зарегистрировано более 4300 уголовных производств, в которых жертвами сексуального насилия стали дети.

В такой ситуации государство и родители должны стать одной командой и совместными усилиями преодолеть угрозы для детей, считает юрист-криминолог Анна Маляр. И, в первую очередь, государство должно усовершенствовать законодательство и ужесточить наказание для людей, которые занимаются растлением несовершеннолетних.

"На сегодняшний день уже есть разработанный законопроект № 6607, который предлагает три новации для борьбы с сексуальным насилием над детьми. Во-первых, предлагается создать реестр лиц, которые уже совершали половые преступления против детей, чтобы не допустить их в детские учреждения. Следовательно, руководитель детского учреждения будет обязан делать запрос в этот реестр перед приемом на работу нового сотрудника. Ведь люди, имеющие половое влечение к детям, нередко пытаются работать именно в детских учреждениях. Во-вторых, в законопроекте предлагается усилить ответственность за половые преступления против детей. В-третьих, есть предложение ввести в Украине химическую кастрацию как добровольную меру медицинского характера. Важно знать, что среди лиц, совершающих сексуальное насилие над детьми, есть нездоровые люди. Педофилия – это психиатрический диагноз. Поэтому для таких преступников предлагается возможность добровольно выбрать химическую кастрацию в обмен на сокращение срока лишения свободы", – говорит Анна Маляр.

Кроме того, правоохранительные органы должны научиться разоблачать половые преступления против малолетних и собирать доказательную базу, добавляет специалист.

"Именно в таких делах сложно доказывать вину и даже факт преступления. Скажем, в случаях развращения или совершение насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого человека, может и не быть других доказательств, кроме слов самого ребенка", – продолжает Маляр.

Не должны оставаться в стороне и сами родители. Они играют ключевую роль в профилактике сексуального насилия над детьми. Жертвами сексуального насилия могут стать дети из любых семей. Социальный статус, уровень достатка, уровень образования не имеют особого значения, говорят психологи.

"В руки педофилов детей толкают разные причины. Наиболее уязвимыми являются дети, которые не имеют доверия в отношениях с родителями, не имеют достаточного внимания от родителей, которым мало заботы в семье. И поэтому они стремятся получить любовь и подтверждение собственной значимости от посторонних взрослых. А педофилы, в свою очередь, знают, как общаться с детьми, как вызвать у них доверие и интерес", – объясняет психолог Анна Просветова.

Родители могут уберечь своих детей от педофилов, говорит психолог.

Для этого нужно следовать следующим советам:

1. Начинать сексуальное воспитание детей нужно не тогда, когда они получают паспорт, а тогда, когда ребенок впервые начинает задавать вопросы о том, откуда он взялся. Говорить о культуре половых отношений нужно открыто, спокойно, без тайн и вымышленных сказок. Ведь интерес ребенка к сексуальным вопросам – это нормальный этап его развития. И очень часто жертвами педофилов становятся дети, которых интересуют эти вопросы, но в их семьях эта тема находится под запретом. Им неоткуда получать адекватную информацию по этому поводу, и в этом им охотно помогают "добрые дяди".

2. С ранних лет необходимо учить детей понимать и защищать свои физические пределы. С малышами можно играть в простые игры, с помощью которых ребенок изучает названия частей тела. Но во время такой игры родитель должен указывать ребенку: "Это ручка. За ручку тебя может держать папа, мама, подруга и братик. Чужие люди не могут держать тебя за руку". Или: "Это животик. Мама может гладить тебя по животику, чужие люди не могут тебя касаться здесь". Эту игру можно использовать и для тех частей тела, касания к которым является нормальным. К примеру: "Это нога, это бедро. Здесь могут касаться чужие люди". Такую игру можно делать с куклами. На них нужно показывать ребенку, как, кого и где можно касаться, а где нельзя.

3. Важно не принуждать ребенка к физическим контактам со взрослыми, когда ребенку это неприятно – к примеру, обнять родственника, поцеловать тетю. Таким образом, на самом деле, родители приучают ребенка к тому, что, если взрослый жаждет близкого физического контакта, то ребенок должен соглашаться на это, ведь так правильно. Особенно, если этот взрослый – знакомый человек. Часто бывает, что кто-то из родственников или знакомых играет с детьми в близком контакте – щекочет и часто касается ребенка. Детям часто это тоже неприятно, но родители отмахиваются: "Ой, да ладно, дядя просто играет!". Но, на самом деле, таким образом они дают ребенку понять, что игры взрослых с телом ребенка – это норма, и на это надо соглашаться и не надо жаловаться.

Но самый важный фактор – это доверие между родителями и детьми, добавляет специалист.

"Часто дети не признаются родителям, что стали жертвами домогательств, потому что боятся, что родители не поверят им или еще хуже – накажут за это. Поэтому родителям надо менять фразу "Смотри-ка, если узнаю о чем-то – беда тебе!" на "Если с тобой что-то случится или тебя кто-то обидит – скажи мне, и я тебе помогу!", – суммирует Анна Просветова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Борисполе работник одного из образовательных учреждений развращал малолетних.

Также в Хмельницкой области 25 марта задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Помощь "доброго дяди" и "поцелуй тетю" – как родители толкают детей в руки педофилам". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"