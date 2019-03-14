Порошенко на Донбассе, Гройсман в Харькове и Рада с "языком": темы дня
Парламентская ВСК будет расследовать нападения на активистов, а Британия пытается отложить Brexit
Верховная Рада на пленарном заседании продолжит рассмотрение т.наз. "языкового закона" . Этот пункт – единственный в расписании украинского парламента.
В Украине отмечают день добровольца. Президент Петр Порошенко отправляется на Донбасс , чтобы на линии фронта пообщаться с бойцами бывших добровольческих подразделений, интегрированных теперь в состав ВСУ и Нацгвардии
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит с рабочим визитом Харьковскую область.
Временная следственная комиссия Рады для проведения расследования по нападению на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов проведет заседание в закрытом режиме с участием генпрокурора Юрия Луценко, главы СБУ Василия Грицака и министра внутренних дел Арсена Авакова.
Британские парламентарии в четверг будут голосовать о возможности обращения в Евросоюз за разрешением отложить Brexit . Накануне Палата общин проголосовала против того, чтобы 29 марта страна вышла из состава ЕС без соглашения с Брюсселем.
Напомним, "Сегодня" сообщали, что пенсии выросли почти на 19,3 процента, была начата выплата субсидий наличными , а также введена ежемесячная помощь на детей до шести лет, которые воспитываются в многодетных семьях.
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