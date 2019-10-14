Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины: Народ гордится армией, а агрессор – боится

Плач еще никому не дал свободу, а борец - получает мир, говорит лидер "Евросолидарности"

/ Фото: Getty Images

За пять лет дата 14 октября врезалась в украинскую историческую память и наш народ отмечает новый праздник, чествуя своих героев и защитников. Мы гордимся своей армией, которую боится агрессор.

Об этом сказал пятый президент Украины (2014-2019), лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, приветствуя украинских воинов с Днем защитника Украины , сообщает пресс-служба политической силы.

"Трудно даже представить, но еще в 2014 году, когда "зеленые человечки" уже окопались в Крыму, Украина отмечала День защитника по российскому календарю 23 февраля", – отметил он.

"За пять лет 14 октября врезалось в украинскую историческую память. А значит, решение о новом празднике было совершенно правильным", – отметил Порошенко.

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"Украинский народ уважает свою армию и гордится ею. Ее боится агрессор. На нее со страхом оглядываются капитулянты", – подчеркнул пятый президент Украины.

По его словам, украинская армия "выставила для них жирные красные линии, – и горе тому, кто их пересечет".

В тренде День защитника Украины: в Институте нацпамяти рассказали о новых традициях празднования

"Плач не дал никому еще свободу. А кто борец – тот получает мир. Эти слова из "Марша новой армии", нашей новой армии – лучше всего передают атмосферу сегодняшнего дня", – отметил он.

Новости "Сегодня" сообщали, что премьер Украины Алексей Гончарук поздравил защитников и защитниц Украины поблагодарил за мирное небо .

Напомним, День защитника Украины отмечается с 2014 года, а с 2015 года является выходным. Так, 14 октября 2014 года президент издал указ о назначении этого дня Днем защитника Украины. Тем же указом глава государства отменил предыдущий указ, которым регламентировался День защитника Отечества 23 февраля. При этом в Украине уже появились традиции празднования Дня защитника.

Больше о празднике узнавайте на сайте "Сегодня" из интервью с сотрудником Института нацпамяти: "День защитника Украины – это не про носки и галстуки".

Как известно, также в 2019 году появился еще один важный день – Украина 29 августа впервые отметила День памяти защитников Украины:

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