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Появилось видео, как под Радой полицейские били лежачих и не давали это снимать

18 декабря, 00:32

Митинги под Радой обернулись массовым побоищем

Потасовка Нацкорпуса с полицейскими

Потасовка Нацкорпуса с полицейскими / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Во вторник, 17 декабря в столице было горячо. Центр перекрыли из-за акций протеста. С самого утра в центр стянули полицию, а по целому ряду центральных улиц ограничили движение. Под Радой проходили четыре разных митинга, которые обернулись массовым побоищем.

Первые столкновения начались примерно в 12:00 между правоохранителями и участниками акции против земельной реформы. В результате в стычке пострадали несколько полицейских, которые получили легкие травмы. Атмосфера накалялась с каждой минутой, митингующие представители "Национального корпуса" использовали дымовые шашки, под Радой слышались взрывы.

Новые стычки между активистами-нацдружинниками и полицией вспыхнули через час, примерно в 13:00, возле гостиницы "Киев", через дорогу от Мариинского парка и Верховной Рады.

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Активисты начали использовать против копов слезоточивый газ и огнетушители, а один из них нанес несколько сильных ударов палкой по каске полицейского. Позднее стало известно, что драка произошла из-за попытки установить палатку на проезжей части на улице Грушевского.

В результате полицейские оттеснили протестующих от гостиницы "Киев" и снесли установленную активистами палатку. Тех, кто сопротивлялся – бросал камни и файера, правоохранители избили дубинками, нескольких задержали. Одного из активистов забрала скорая.

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Позже в сети появилось видео, как полицейские били лежачих и не давали это снимать.

В итоге были задержаны почти 30 активистов, а около 20 правоохранителей пострадали от действий протестующих. Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Национальная полиция начала уголовное производство по факту столкновений под Верховной Радой.

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Источник: Сегодня

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