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Пожары в Луганской области: Гайдай назвал сроки получения компенсаций

10 июля, 21:25

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Все необходимые документы уже направлены в Кабмин

Средства на выплату денежных компенсаций пострадавшим от масштабных пожаров в Луганской области поступят к середине следующей недели.

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Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил глава Луганской областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай.

"Мы по договоренности с президентом, с премьер-министром подготовили все документы, отправили их в Кабмин, в Министерство экономики. Это более сотни поврежденных домов, порядка 50 полностью уничтоженных домов. <...> Мы четко понимаем, что на следующей неделе – где-то к середине недели – у нас уже будут деньги, выделенные Кабмином. Это по 300 тысяч гривен каждому, у кого полностью уничтожен дом, по 50 тысяч – на ремонт тех домов, которые частично пострадали от огня, по 20 тысяч – людям, которые пострадали. И 200 тысяч семьям, к сожалению, погибших пяти человек", – рассказал Гайдай.

"На сегодняшний момент можно официально констатировать, что пожар, к счастью, локализировали полностью. Все остаются дежурить на своих местах – это более тысячи человек. Потихоньку МЧС сужает круг, открытых очагов пожара нет. Остались только кое-какие места, где происходит тление. Потихоньку гасят и эти очаги тоже. К сожалению, погода нам вообще не помогает – нет дождя, солнечно", – добавил Гайдай.

Напомним, ранее глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что причиной лесных пожаров может быть поджог.

Также ранее мы сообщали новые данные о пострадавших и погибших во время пожара. Кроме того, по факту лесных пожаров в Луганской области было открыто три уголовных производства.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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компенсации помощь выплаты Луганская область пожар

Источник: Сегодня

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