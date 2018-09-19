Противостояние с РФ в Азовском море: выяснилось, чем Украина может ответить Кремлю

Военно-морскую базу в Азове могут обустроить при помощи США с размещением комплексов "Нептун"

Украина может привлечь США к созданию военно-морской базы в акватории Азовского моря, а впоследствии украинские войска могут там размещать ракетные комплексы "Нептун", способные поражать цели на дальних дистанциях, в результате чего позиция РФ по Азову может поменяться в пользу Киева.

Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал писатель, военный эксперт Валентин Бадрак.

"Создание такой базы со стороны украинского правительства – абсолютная необходимость, особенно, если учесть, что здесь мы можем в какой-то степени привлечь, в том числе американцев, как потенциальных союзников. Ведь мы знаем о помощи США при построении базы морской пехоты в Очакове. Сложилась хорошая динамика взаимоотношений со Штатами, и впоследствии американцы будут поддерживать Украину при создании морской базы в Азовском море", – отметил он.

По мнению Бадрака, это будет как один из элементов усиления береговой линии, создание плацдармов, в том числе, с привлечением сил спецопераций.

"Имею в виду – именно подразделений специального назначения, подготовки противодесантных операций, в том числе с обустройством участков противоминных заграждений. Не имея преимуществ на самом море, Украина должна усилиться именно с берега. И в будущем, уверен, к этому добавятся и ракетные комплексы "Нептун", которые могут поражать цели на дальности 280-300 километров. И думаю, что риторика России после этого существенно изменится", – пояснил военный эксперт.

Как сообщалось, ранее в Кабмине анонсировали, что до конца 2018 года в Азовском море будет создана военно-морская база ВМС Вооруженных сил Украины.

В свою очередь секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что Украине необходимо усилить военно-морское присутствие в Азово-Черноморском регионе для адекватного противодействия российской экспансии в регионе.

Напомним, что не так давно на фоне российской агрессии ВСУ усилили военное присутствие вдоль побережья Азовского моря.

Также стоит отметить, что до конца октября в стране появится еще одна бригада морской пехоты.