Рада меняет Конституцию Украины, а НАТО пытается сохранить ракетный договор: темы дня
Темы дня 7 февраля – голосование в Раде и кризис в Венесуэле
Сайт "Сегодня" собрал все самые интересные темы дня, которые будут влиять на мир в целом и Украину в частности
7 февраля Верховная Рада должна рассмотреть проект изменений в Конституцию в части внешнеполитического курса Украины – насчет вступления в ЕС и НАТО. Сможет ли украинский парламент собрать 300 голосов за, чтобы окончательно утвердить изменения в Конституции.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер обратился к Киеву с предложением допустить российских наблюдателей на президентские выборы . По его мнению, участие россиян в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ поможет общественному признанию результатов выборов, однако прислушаются ли власти Украины к предложению влиятельного американского чиновника.
НАТО пытается сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявил генсек Йенс Столтенберг, Альянса приветствует планы ФРГ по проведению в марте международной конференции по вопросам разоружения и заверил, что "НАТО не хочет новой гонки вооружений". Вопрос – прислушаются ли в Москве и Вашингтоне к доводам Брюсселя
В Венесуэле продолжается противостояние диктатора Николаса Мадуро и оппозиционного ему Хуана Гуайдо. Очередная страна – Черногория – признала временным президентом оппозиционера , а США призвали соседей Венесуэлы помочь протестующим в стране. Какой будет дальнейшая реакция мира на политический кризис в Венесуэле.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал об итогах 6 февраля: Нацбанк проведет стресс-тестирование 29 банков, а "Укравтодор" выделит на ремонт ям 500 млн грн .
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