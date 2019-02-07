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Рада меняет Конституцию Украины, а НАТО пытается сохранить ракетный договор: темы дня

Сегодня, 11:44

Темы дня 7 февраля – голосование в Раде и кризис в Венесуэле

Рада меняет Конституцию Украины, а НАТО пытается сохранить ракетный договор: темы дня Украина Темы дня 7 февраля – голосование в Раде и кризис в Венесуэле

Сайт "Сегодня" собрал все самые интересные темы дня, которые будут влиять на мир в целом и Украину в частности

7 февраля Верховная Рада должна рассмотреть проект изменений в Конституцию в части внешнеполитического курса Украины – насчет вступления в ЕС и НАТО. Сможет ли украинский парламент собрать 300 голосов за, чтобы окончательно утвердить изменения в Конституции.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер обратился к Киеву с предложением допустить российских наблюдателей на президентские выборы . По его мнению, участие россиян в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ поможет общественному признанию результатов выборов, однако прислушаются ли власти Украины к предложению влиятельного американского чиновника.

НАТО пытается сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявил генсек Йенс Столтенберг, Альянса приветствует планы ФРГ по проведению в марте международной конференции по вопросам разоружения и заверил, что "НАТО не хочет новой гонки вооружений". Вопрос – прислушаются ли в Москве и Вашингтоне к доводам Брюсселя

В Венесуэле продолжается противостояние диктатора Николаса Мадуро и оппозиционного ему Хуана Гуайдо. Очередная страна – Черногория – признала временным президентом оппозиционера , а США призвали соседей Венесуэлы помочь протестующим в стране. Какой будет дальнейшая реакция мира на политический кризис в Венесуэле.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал об итогах 6 февраля: Нацбанк проведет стресс-тестирование 29 банков, а "Укравтодор" выделит на ремонт ям 500 млн грн .

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Тег НАТО, Верховная Рада, Евросоюз, Конституция Украины, ДРСМД, темы дня

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