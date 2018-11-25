Шок прошел, появилась злость: ситуацию в Азовском море бурно обсуждают соцсети

Провокации и нападение россиян на украинские корабли в Азовском море стали главной темой обсуждения украинцами в социальных сетях. Многие пользователи выразили свое возмущение беспардонным поведением России, а участники боевых действий на Донбассе заявили о готовности к возможности очередной волны мобилизации.

Сайт "Сегодня" собрал наиболее показательные сообщения пользователей социальных сетей.

Так, волонтер, известный как Серж Марко, активно помогающий морским пехотинцам, в своем Facebook обратился к представителям оперативного резерва, добровольцам и волонтерам с призывом "готовить рюкзаки".

А ветеран боевых действий на Донбассе Леонид Остальцев обратил внимание на трусливое поведение россиян, устроивших таран намного меньшего украинского судна. и вспомнил, как вели себя его командиры перед серьезными столкновениями.

Другой известный волонтер, Роман Доник, призвал интернет-сообщество "не нагнетать и впадать в истерику", напомнив, что Украина находится фактически в состоянии войны уже пятый год.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

Во время нападения оккупанты открыли огонь на поражение, ранения получили шестеро украинских военных.

Ранее российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, а позже было опубликовано видео этой провокации.