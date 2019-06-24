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Совет Украина-НАТО, возможное возвращение России в ПАСЕ и переговоры по Сирии: главные темы дня

24 июня, 11:50

В понедельник, 24 июня, большинство событий будет происходить на международном уровне


Премьер-министр Украины Владимир Гройсман примет участие в конференции "Реформа государственного управления: вызовы и перспективы".

Во Львове проходит заседание Межпарламентского Совета Украина-НАТО при участии президента ПА НАТО Мадлен Мун. Запланирован визит спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия и министра обороны Степана Полторака.

Стартует летняя сессия ПАСЕ в Страсбурге. Европа будет решать вопрос возвращения российской делегации. Украинские парламентарии отправились на заседание, чтобы противостоять этому.

Совет ООН по правам человека рассмотрит на открывающейся в понедельник 41-й сессии ситуацию в Украине, Венесуэле, Сирии, и других странах.

В Иерусалиме состоятся переговоры по Сирии в формате РФ-США-Израиль. На переговорах будут присутствовать руководители советов безопасности стран и военные представители.

Премьер РФ Дмитрий Медведев едет во Францию, чтобы уговорить французский бизнес не бояться санкций и торговать в России.

О том, какими были итоги минувшей недели, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на  видео ниже.


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Тег Сирия, Медведев, сессия, Гройсман, премьер-министр, санкции против России , ПАСЕ

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