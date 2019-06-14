Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"Спасение жизней — не чудо, не подвиг, а наша задача": Фонд Рината Ахметова помогает украинским врачам выполнять свой долг

14 июня, 06:33

Сотрудничество медиков и Фонда Рината Ахметова стало высокой миссией

Врачи. В рамках проектов Фонда Рината Ахметова возвращают малышей и подростков к активной жизни
Врачи. В рамках проектов Фонда Рината Ахметова возвращают малышей и подростков к активной жизни. Фото: fdu.org.ua

В канун Дня медика много хороших и теплых слов говорится о самоотверженности наших врачей, их высоком профессионализме, о стремлении помочь всегда и всем. Итогом их работы становится спасение человеческих жизней — детских или взрослых. В тесном сотрудничестве с ведущими врачами Украины Фонд Рината Ахметова принял на себя ту же благородную миссию — спасать людей. И вот уже тысячи людей говорят и пишут слова благодарности в адрес Фонда за возвращение здоровья и смысла жизни, за неоценимую помощь, которую они получили, в том числе с начала вооруженного конфликта на Донбассе. Особенно теплые слова — от родителей.

Шансы на жизнь

Цифры говорят сами за себя: помощь на лечение с 2014 года получили 6200 детей. В рамках направления "Лекарства детям" выдано более 4300 наборов медикаментов (1711 наборов противосудорожных, 1621 набор противоастматических препаратов). Эту помощь получил 1341 ребенок. Кроме того, Фонд Рината Ахметова единственный в Украине системно занимается реабилитацией раненых детей Донбасса. Более 100 курсов восстановительного лечения проведено для ребят, пострадавших в результате вооруженного конфликта.

Однако основы помощи и спасения были заложены гораздо раньше, и сейчас на них выстроена вся философия работы Фонда. Ведь с 2007 года малыши с проблемами слуха получили по проекту "Теперь я слышу" 144 высокочувствительных слуховых аппарата, и уже действительно слышат голоса своих родителей и друзей. С 2013 года ведется работа с детками, у которых обнаружен порок сердца, а с 2017-го проект "Здоровое сердце" Фонда предоставил таким детям шанс на здоровую жизнь — в его рамках ведущие кардиохирурги Украины проводят малотравматичные и очень эффективные операции по установке имплантов-окклюдеров, закрывающих пороки сердца. На сегодняшний день таких операций проведено 98.

Мечта

Основой деятельности Фонда стал принцип, заложенный Ринатом Ахметовым: "Помощь здесь и сейчас тем, кому она нужна больше всего".

Шестилетняя Софийка Колесниченко из Бахмута — одна из таких людей. Девочка увлеченно занималась спортом и готовилась пойти в школу, когда врачи обнаружили у нее шумы в сердце, причиной которых был открытый артериальный проток. Казалось, на спорте, и вообще на активной детской жизни можно было ставить крест, но специалисты столичной клиники "ОХМАТДЕТ" посоветовали установить окклюдер и забыть о проблемах с сердцем навсегда. Конечно же, родители Софии были готовы на все ради ребенка, но стоимость импланта была для них неподъемной, а проводить операцию обычным полостным методом было слишком рискованно. Тогда семья Колесниченко обратилась в Фонд Рината Ахметова. В рамках проекта "Здоровое сердце" Софии установили окклюдер.

"Большое спасибо Фонду и лично Ринату Ахметову! Он не только спас сердце дочки, но и ее мечту о спортивной карьере", — поблагодарила мама Дина Григорьевна. 

Как отметил детский эндоваскулярный хирург Национального института им. Амосова Игорь Дитковский, благодаря сотрудничеству Фонда и Института им. Амосова проводятся высокотехнологические операции на сердце больным детям.

"В Украине оказывают самую качественную кардиологическую помощь в данном направлении, которая только возможна в мире. Это очень благородная миссия, я благодарен Ринату Ахметову за то, что он помогает детям с больным сердцем и делает их здоровыми. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!" — добавил Игорь Дитковский.

Слышать

А маленькому Никите из Мариуполя, когда ему еще не исполнилось и полутора лет, врачи поставили диагноз "тугоухость" — малыш не реагировал даже на громкие звуки во время ремонта квартиры. Семья также обратилась за помощью в Фонд — и в рамках проекта "Теперь я слышу" Никита получил высокочувствительные слуховые аппараты.

"Спасение жизней — одна из самых сложных задач. Это не чудо, не подвиг, не случайность — это задача. Ринат Ахметов продолжает помогать. Дети с пороком сердца становятся здоровыми благодаря современным имплантам, с нарушениями слуха — получают возможность слышать мир и своих родителей, страдающие от астмы и эпилепсии обеспечиваются необходимыми лекарствами. Фонд помогает и будет помогать", — подчеркнула Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как Фонд Рината Ахметова помог талантливому спортсмену Игорю Алихновичу. Спортсмен с нарушениями слуха Игорь Алихнович получил в подарок мячи, чтобы лучше тренироваться.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег врачи, день медика, фонд Рината Ахметова, Здоровое сердце, окклюдер, теперь я слышу

Вы сейчас просматриваете новость " "Спасение жизней — не чудо, не подвиг, а наша задача": Фонд Рината Ахметова помогает украинским врачам выполнять свой долг". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Станислав Донец

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре по случаю Дня медика врачи устроили велопробег

Вчера, 13:15

В больнице имени Мечникова уже пять лет оказывают помощь раненым на Донбассе военным

"Мирное лето – детям Донбасса": когда творчество преодолевает страх

12 июня, 17:50

Команда психологов учит мальчиков и девочек справляться со страхами и снижать уровень тревоги при помощи игр, арт-терапии и мастер-классов

День медика 2019 в Украине: когда празднуем

12 июня, 08:39

Узнайте дату, когда отмечается день медика в Украине

"Донбасс и Мирные" – в Одессе

10 июня, 20:46

Экземпляры фотокниги на трех языках переданы в фонд Одесской национальной научной библиотеки

Лавров назвал требование России к Зеленскому

В Украине появился новый праздник: подписан указ

На остановках, в квартирах: В Мариуполе нашествие змей

Кардиологи изменили нормы артериального давления

Экономист спрогнозировал курс доллара в Украине к концу лета 2019

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Куценко об отношениях с Порошиной: Она со мной хлебнула горя

Пластинка не меняется: Путин снова твердит, что Украины не было

У Зеленского планируют провести "аудит государства"

Презентована первая десятка партии Порошенко

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Вчера, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Вчера, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

12 июня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

12 июня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

В Генштабе оценили вариант освобождения Донбасса военным путем

"Беги отсюда!": спасшаяся пассажирка рассказала о произошедшем
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь