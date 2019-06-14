"Спасение жизней — не чудо, не подвиг, а наша задача": Фонд Рината Ахметова помогает украинским врачам выполнять свой долг

Сотрудничество медиков и Фонда Рината Ахметова стало высокой миссией

Врачи. В рамках проектов Фонда Рината Ахметова возвращают малышей и подростков к активной жизни. Фото: fdu.org.ua

В канун Дня медика много хороших и теплых слов говорится о самоотверженности наших врачей, их высоком профессионализме, о стремлении помочь всегда и всем. Итогом их работы становится спасение человеческих жизней — детских или взрослых. В тесном сотрудничестве с ведущими врачами Украины Фонд Рината Ахметова принял на себя ту же благородную миссию — спасать людей. И вот уже тысячи людей говорят и пишут слова благодарности в адрес Фонда за возвращение здоровья и смысла жизни, за неоценимую помощь, которую они получили, в том числе с начала вооруженного конфликта на Донбассе. Особенно теплые слова — от родителей.

Шансы на жизнь

Цифры говорят сами за себя: помощь на лечение с 2014 года получили 6200 детей. В рамках направления "Лекарства детям" выдано более 4300 наборов медикаментов (1711 наборов противосудорожных, 1621 набор противоастматических препаратов). Эту помощь получил 1341 ребенок. Кроме того, Фонд Рината Ахметова единственный в Украине системно занимается реабилитацией раненых детей Донбасса. Более 100 курсов восстановительного лечения проведено для ребят, пострадавших в результате вооруженного конфликта.

Однако основы помощи и спасения были заложены гораздо раньше, и сейчас на них выстроена вся философия работы Фонда. Ведь с 2007 года малыши с проблемами слуха получили по проекту "Теперь я слышу" 144 высокочувствительных слуховых аппарата, и уже действительно слышат голоса своих родителей и друзей. С 2013 года ведется работа с детками, у которых обнаружен порок сердца, а с 2017-го проект "Здоровое сердце" Фонда предоставил таким детям шанс на здоровую жизнь — в его рамках ведущие кардиохирурги Украины проводят малотравматичные и очень эффективные операции по установке имплантов-окклюдеров, закрывающих пороки сердца. На сегодняшний день таких операций проведено 98.

Мечта

Основой деятельности Фонда стал принцип, заложенный Ринатом Ахметовым: "Помощь здесь и сейчас тем, кому она нужна больше всего".

Шестилетняя Софийка Колесниченко из Бахмута — одна из таких людей. Девочка увлеченно занималась спортом и готовилась пойти в школу, когда врачи обнаружили у нее шумы в сердце, причиной которых был открытый артериальный проток. Казалось, на спорте, и вообще на активной детской жизни можно было ставить крест, но специалисты столичной клиники "ОХМАТДЕТ" посоветовали установить окклюдер и забыть о проблемах с сердцем навсегда. Конечно же, родители Софии были готовы на все ради ребенка, но стоимость импланта была для них неподъемной, а проводить операцию обычным полостным методом было слишком рискованно. Тогда семья Колесниченко обратилась в Фонд Рината Ахметова. В рамках проекта "Здоровое сердце" Софии установили окклюдер.

"Большое спасибо Фонду и лично Ринату Ахметову! Он не только спас сердце дочки, но и ее мечту о спортивной карьере", — поблагодарила мама Дина Григорьевна.

Как отметил детский эндоваскулярный хирург Национального института им. Амосова Игорь Дитковский, благодаря сотрудничеству Фонда и Института им. Амосова проводятся высокотехнологические операции на сердце больным детям.

"В Украине оказывают самую качественную кардиологическую помощь в данном направлении, которая только возможна в мире. Это очень благородная миссия, я благодарен Ринату Ахметову за то, что он помогает детям с больным сердцем и делает их здоровыми. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!" — добавил Игорь Дитковский.

Слышать

А маленькому Никите из Мариуполя, когда ему еще не исполнилось и полутора лет, врачи поставили диагноз "тугоухость" — малыш не реагировал даже на громкие звуки во время ремонта квартиры. Семья также обратилась за помощью в Фонд — и в рамках проекта "Теперь я слышу" Никита получил высокочувствительные слуховые аппараты.

"Спасение жизней — одна из самых сложных задач. Это не чудо, не подвиг, не случайность — это задача. Ринат Ахметов продолжает помогать. Дети с пороком сердца становятся здоровыми благодаря современным имплантам, с нарушениями слуха — получают возможность слышать мир и своих родителей, страдающие от астмы и эпилепсии обеспечиваются необходимыми лекарствами. Фонд помогает и будет помогать", — подчеркнула Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как Фонд Рината Ахметова помог талантливому спортсмену Игорю Алихновичу. Спортсмен с нарушениями слуха Игорь Алихнович получил в подарок мячи, чтобы лучше тренироваться.





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