Степанов прокомментировал "бунт" Луцка и Тернополя против карантина

Глава Минздрава заверил, что введение ограничений не было политическим

Критерии внесения в "красную" зону и усиление карантина, против которого выступили власти Луцка и Тернополя, не является политическим и зависит от конкретных показателей, которые были известны заранее.

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Об этом во время поездки во Львовскую область заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает УНН.

"Критерии, по которым мы определяем адаптивный карантин и разный уровень опасности эпидемиологической – они одинаковы для всей территории Украины, это во-первых. Во-вторых, эти критерии мы определили еще на заседании правительства 2 июля, сразу были известны", - подчеркнул министр.

Также он напомнил, что все цифры, на основании которых регион вносят в ту или иную зону, публикуются сразу же, "они всегда есть на сайте, в том числе Минздрава, здесь нет никакой политики".

По словам Степанова, показатели четко определяют, какой есть уровень опасности в городе или районе.

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"Об этом говорят цифры, на основе которых все это определяется. В то же время у нас четко регулируется законом, кто должен контролировать выполнение соблюдения ограничений и что предусматривается за невыполнение этих ограничений. Надеюсь, что мы живем в правовом государстве, и, соответственно: а) это будет контролироваться, б) это будет выполняться наконец-то любым мэром города или любым главой района", - подчеркнул он.

Министр отметил, что ответственность за соблюдение карантина в Луцке и Тернополе должна лежать на Нацполиции и Нацгвардии, а также Госпогранслужбе и Госпродпотребслужбе.

"То, что касается моей реакции, ну, неважно, какое название города или название государственной должности, ... за это есть ответственность. Не выполняет – ты же знаешь, мы максимально это разъясняем. И я еще раз повторяю, что это не просто желание какое-то, а давайте мы кого-то переведем в ту или иную зону", - добавил Степанов.

По словам главы Минздрава, ему была "обидна" реакция Луцка и Тернополя.

"Обидно, что такая реакция, вместо того чтобы подумать о здоровье своих граждан – кто-то начинает переходить в другую плоскость", - резюмировал чиновник.

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Ранее мы сообщали, что власти Тернополя выступили против отнесения города к "красной" зоне. По словам мэра, жителей города никто не заставит жить в одной зоне.

Видео: Сергей Надал, Facebook

Также сообщалось, что глава Волынской ОГА назвал попадание Луцка в "красную" зону случайным, но призвал местные власти выполнять решение Кабмина.

Отметим, ранее на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что области не могут самостоятельно ослаблять противоэпидемические меры, утвержденные правительством. Местные власти могут принимать решения только относительно ужесточения карантина, а не наоборот.

Как известно, с 1 августа Украина поменяла правила адаптивного карантина. Всю территорию страны поделили на четыре зоны – в зависимости от распространения коронавируса в регионе будут усиливаться либо ослабляться карантинные меры. К самой опасной, "красной" зоне отнесли города Луцк и Тернополь.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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