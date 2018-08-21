Стрельба возле горсовета в Харькове: стало известно о состоянии раненого охранника

Сегодня, 12:26

Пострадавший держится неплохо после ночи на операционном столе

Фото: Національна поліція України
Фото: Національна поліція України

Охранник Харьковского городского совета, которого подстрелил 47-летний безработный слесарь-рихтовщик Александр Поярков в ночь на 20 августа, продолжает находиться в больнице. Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным ведомства, мужчина держится.

"По словам врачей, для второго дня после операции [чувствует себя] очень неплохо", – уточняют в мэрии.

Сразу после охранник перестрелки провел всю ночь на операционном столе. В понедельник, 20 августа, он был в крайне тяжелом состоянии и находился в реанимации.

Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь возле здания горсовета в Харькове и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В ходе стрельбы погиб патрульный Дмитрий Кириенко.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 ("Умышленное убийство") и статье 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего") Уголовного кодекса Украины.

У стрелка было обнаружено два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов. Кроме того, мужчина был нетрезв. На данный момент полиция изучает несколько версий нападения.
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"Сегодня"

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