"Свобода слова Савика Шустера": "Поразит ли коронавирус экономику Украины?"

В ток-шоу обсудят, кроме эпидемии COVID-19, также децентрализацию страны

Сегодня, 28 февраля, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить о том, как повлияет коронавирус на мировую и украинскую экономику, а также чего ждать от децентрализации страны.

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Гостями выпуска станут:

Евгений Комаровский, врач-педиатр;

Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр Украины – министр развития общин и территорий Украины;

Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";

Виталий Кличко, мэр Киева;

Борис Филатов, мэр Днепра;

Андрей Садовый, мэр Львова;

Александр Качура, народный депутат "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

Вячеслав Лысенко, президент компании ООО "Укр-Китай Коммуникейшн".

Как известно, коронавирус по мировой экономике уже ударил очень ощутимо, и даже цена нефти пробила двухлетний минимум. Ожидается, что в Китае, с которого и началась эпидемия, быстро распространившаяся по миру, рост ВВП в первом квартале 2020 года может сократиться до 4,5% в годовом измерении. Это ударит по странам, активно торгующим с Поднебесной, в частности по Австралии, Южной Корее и Бразилии.

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В свою очередь министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что проблемы китайской экономики дают шанс украинскому бизнесу занять новые ниши на мировом и внутреннем рынках.

Он уточнил, что правительство Украины внимательно отслеживает изменения в экономике, и пока не видит негативных для Украины последствий.

Но есть и хорошие новости: эпидемия коронавируса в Китае значительно сократила темпы распространения. Да и целом, если говорить о цифрах, то умирают от коронавируса не более 3% заболевших. А процент выздоровевших достигает 40%.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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