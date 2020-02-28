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"Свобода слова Савика Шустера": "Поразит ли коронавирус экономику Украины?"

28 февраля, 15:10

Зоя Кравчук

В ток-шоу обсудят, кроме эпидемии COVID-19, также децентрализацию страны

Сегодня, 28 февраля, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить о том, как повлияет коронавирус на мировую и украинскую экономику, а также чего ждать от децентрализации страны.

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Гостями выпуска станут:

  • Евгений Комаровский, врач-педиатр;
  • Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр Украины – министр развития общин и территорий Украины;
  • Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
  • Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";
  • Виталий Кличко, мэр Киева;
  • Борис Филатов, мэр Днепра;
  • Андрей Садовый, мэр Львова;
  • Александр Качура, народный депутат "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
  • Вячеслав Лысенко, президент компании ООО "Укр-Китай Коммуникейшн".

Как известно, коронавирус по мировой экономике уже ударил очень ощутимо, и даже цена нефти пробила двухлетний минимум. Ожидается, что в Китае, с которого и началась эпидемия, быстро распространившаяся по миру, рост ВВП в первом квартале 2020 года может сократиться до 4,5% в годовом измерении. Это ударит по странам, активно торгующим с Поднебесной, в частности по Австралии, Южной Корее и Бразилии.

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В свою очередь министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что проблемы китайской экономики дают шанс украинскому бизнесу занять новые ниши на мировом и внутреннем рынках.

Он уточнил, что правительство Украины внимательно отслеживает изменения в экономике, и пока не видит негативных для Украины последствий.

Но есть и хорошие новости: эпидемия коронавируса в Китае значительно сократила темпы распространения. Да и целом, если говорить о цифрах, то умирают от коронавируса не более 3% заболевших. А процент выздоровевших достигает 40%.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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свобода слова савик шустер коронавирус децентрализация

Источник: Сегодня

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