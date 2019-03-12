Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d37/589/5c6d3758940a0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d37/589/5c6d3758940a0.png 2019-03-12T07:00:00+02:00 Украина Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Центральная избирательная комиссия утвердила окончательный список кандидатов в президенты Украины. Из 44 фамилий, которые ранее зарегистрировала ЦИК, осталось 39 — пятеро снялись в пользу других претендентов. "Сегодня" выяснили, как эти изменения скажутся на президентской гонке.

Минус пять

Изначально документы для участия в выборах президента Украины подал 91 человек. Позже ЦИК отказала в регистрации 47 из них — причинами стали ошибки в автобиографиях, отказ вносить залог в 2,5 млн грн и противоречивые заявления в предвыборных программах. При этом у претендентов на пост гаранта была возможность отказаться от гонки до 7 марта. Ею воспользовались пятеро. Первым от участия в выборах отказался мэр Львова Андрей Садовой, который 1 марта заявил: он снимает свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко. В тот же день примеру Садового последовал и экс-журналист Дмитрий Гнап — поддержав Гриценко, он отказался от участия в гонке. Партия "Сила людей", от которой баллотировался Гнап, решение своего кандидата одобрила, а вот Гриценко так и не поддержала. Дмитрий Добродомов, который шел на выборы от партии "Общественный контроль", свою кандидатуру снял практически в последний момент — 7 марта. Он также поддержал Гриценко, заявив, что тот точно выйдет во второй тур. Среди тех, кто отказался соревноваться за пост президента страны, оказался и замглавы Сил специальных операций Вооруженных сил Сергей Кривонос. Он поддержал действующего президента Петра Порошенко.

"Я взвешенно оцениваю каждый свой шаг. Я делаю это (отказ от участия в выборах. — Авт.) в интересах граждан и будущего Украины. Считаю, что сегодня, в тех условиях, в которых находится государство, нецелесообразно менять Верховного главнокомандующего ВСУ", — добавил он.

Наконец, от борьбы за булаву отказался Евгений Мураев.

"Снимаю свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Александра Вилкула и хочу сказать, что мы решили объединить наши политические силы", — добавил он.

В чем выгода

Политолог Игорь Петренко считает, что кандидаты, в пользу которых снялись другие претенденты, новые голоса получат, но не все.

"Кумулятивный эффект может возникнуть, особенно если политики из одной электоральной ниши. Но 100-процентного эффекта не будет. То есть переходы будут, но, например, нельзя будет сказать, что Садовой снялся и его 3% все уйдут к Гриценко. Часть людей воспримет это как предательство со стороны Садового, часть уйдет к другому кандидату", — говорит он.

Согласен с ним и политолог Владимир Фесенко. При этом он говорит, что свои бонусы получат и те, кто снялся.

"Как правило, это репутационные выгоды. Все-таки сторонники кандидата оценивают этот благородный жест. Еще один важный момент: в этом году еще и парламентские выборы, а значит, нужно рассматривать их действия и в этом контексте. Некоторые из тех, кто снялся и поддержал другого кандидата, рассчитывают оказаться в списках на осенних выборах", — резюмирует эксперт.

60 миллионов бюллетеней

Кроме окончательного количества кандидатов, ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня на выборах президента Украины. По словам зампредседателя ЦИК Евгения Радченко, текст бюллетеня на украинском языке напечатают только с одной стороны на листе размером 80 на 20 см песочного цвета с защитными элементами. Фамилии и имена кандидатов разместят в алфавитном порядке с данными о них. Номер избирательного участка будет напечатан защитной краской, которая проявляется на обороте бюллетеня. Также Центризбирком уже закупил 60 млн бюллетеней. В комиссии объяснили, как получили такое число. Сегодня ожидаемое число избирателей, по данным Госреестра избирателей Украины, составляет чуть более 30 млн человек. К этому количеству, по Закону "О выборах президента Украины", добавляют 150 тыс. бюллетеней. Кроме того, еще 30 млн избирательных листков закупили для второго тура. В ЦИК подчеркнули, что впервые за историю Украины закупка бюллетеней для выборов президента прошла в форме аукциона.

Безопасность бюллетеней под вопросом

ЦИК Украины не смогла закупить архивные боксы для доставки бюллетеней и другой избирательной документации от участковых в окружные избирательные комиссии после подсчета голосов на выборах. Как сообщает пресс-служба комиссии, виной тому — низкая активность на тендере в системе ProZorro. К 24 февраля 2019 года в тендерный комитет поступили лишь два предложения с неполным комплектом документов — в ЦИК были вынуждены отклонить эти предложения как несоответствующие условиям тендера.

"Следовательно, вопрос, каким образом и в чем будут доставляться бюллетени и другая документация в ОИК, остался открытым", — заявили в ЦИК, подчеркнув, что до 31 марта не успеют провести повторный тендер.

Напомним, "Сегодня" продолжают вести подробную хронологию предвыборной гонки. Рекордное число кандидатов, ошибки в декларациях и незаконная агитация – все это в материале: Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки

Как сообщалось, претенденты на главное кресло страны продолжают предвыборные турне по регионам. "Сегодня" узнавали, что обещают кандидаты в президенты:

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.