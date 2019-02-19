ТОП-5 самых больших бюджетов городов-миллионников: богатый Киев и скромный Львов

"Сегодня" сравнила, сколько денег тратят крупные украинские города и на что

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ТОП-5 самых больших бюджетов городов-миллионников: богатый Киев и скромный Львов Дорошенко Лина , Тимур Заславский , Журавель Максим , Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6d8/857/5c66d8857cf32.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6d8/857/5c66d8857cf32.jpg 2019-02-19T07:38:00+02:00 Украина "Сегодня" сравнила, сколько денег тратят крупные украинские города и на что

Чем больше город, тем больше у него потребностей и, соответственно, затрат. Но и доходы будут соответствующими. "Сегодня" заглянула в кошельки крупных городов Украины и сравнила, сколько они зарабатывают и тратят на основные сферы (см. инфографику).­

Вряд ли кто-то ожидал, что какой-нибудь украинский город, пускай даже миллион­ник, сможет побить по своим бюджетным показателям столицу. Она не только является самым большим по численности населения и площади городом страны, но и обладает, согласно Бюджетному кодексу Украины, отдельными особенностями формирования местной казны по сравнению с другими областными центрами. Стольный град как-никак. На втором месте по объему бюджета Харьков, на третьем — Днепр. А замыкают наш топ-5 Одесса и Львов.

К слову, Харьков оказался единственным городом-миллиоником, у которого в этом году наблюдается дефицит бюджета. Расходы на 1 млрд грн превышают доходы. Местные чиновники поясняют: городу передают все больше новых полномочий, а денег на их реализацию нет.

"Дополнительные расходы, как и в предыдущие годы, возникли в связи с передачей полномочий, не обеспеченных финансовым ресурсом. В связи с этим городская власть планирует привлечь заимствования в бюджет путем выпуска облигаций внутреннего местного займа объемом 1 млрд грн", — говорят в харьковской мэрии.

Как рассказал нам директор гордепартамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко, дефицит бюджета — это обычная вещь, в которой нет ничего критического. По его словам, разницы в числах, которая сейчас есть, к концу года может и не быть: уже в январе доходы бюджета превысили расходы — 1,259 млрд грн против 1,052 млрд грн соответственно. А вот в Киеве, Львове и Одессе, наоборот, наблюдается так называемый профицит — доходы выше расходов. Подобное было и раньше, рассказал "Сегодня" одесский экономист Михаил Борисов, приводя пример из истории. По его словам, до революции 1917-го бюджет Одессы тоже был "с плюсом" и городские власти Москвы даже брали у нее взаймы.

"Это было несколько раз подряд. Сейчас же представить, что Киев занимает деньги у Одессы, достаточно сложно", — говорит наш собеседник.

Доходы

Львиную долю доходов наших мегаполисов составляют налоги. Среди них — акцизный и туристический сборы, часть налога на доходы физических лиц. Причем последний в конечной сумме, по нашим наблюдениям, доминирует. Например, из 6,72 млрд грн налоговых поступлений Одессы 4,2 млрд грн приходятся на этот вид сбора. Во Львове — 3,8 млрд грн из 5,94 млрд грн. А вот та часть налогов, которую каждый город отправляет в госказну, потом перераспределяется.

Еще одним значимым источником доходной части являются субвенции — деньги из госбюджета, которые выделяются на места на конкретные цели. Поэтому и объем вливаний разный. Столица получила больше всего, Львов — меньше.

"Субвенции бывают разные, например, на систему образования, на здравоохранение. Но по сути государственный бюджет дает эту субвенцию на заработную плату учителей и врачей, поэтому в зависимости от того, где их больше, и формируется сумма", — пояснил нам одесский экономист Эдуард Каражия.

К слову, помимо субвенции на образование и здравоохранение Харьков и Днепр получили средства для подземки: первый, чтобы достроить третью линию, второй, чтобы закончить строительство метро в целом. У Киева же есть субвенции на оплату "коммуналки", строительство и реконструкцию дорог. Отсюда и такой разбег в суммах.

И траты

Что касается расходной части, то тут, наиболее значительными вливаниями среди тех сфер, которые мы сравнивали, может похвастать образование. На втором месте в Киеве и Львове здравоохранение, в Харькове и Одессе — соцзащита, в Днепре — жилищно-коммунальное хозяйство. На последнем месте в государственной и южной столицах оказался туризм, во Львове, Днепре и Харькове — охрана окружающей среды. В этом пункте Днепр располагает второй по величине суммой после Киева.

Мнение экспертов

Экономисты тем временем говорят, что бюджетная система в стране нуждается в реформировании.

"Причем не только городская, но и всей страны", — говорит экономист Михаил Борисов. Вторит ему и харьковский коллега Владимир Соболев.

"Сначала нужно делать систему более прозрачной (причем как на этапе распределения денег, так и их расходования. — Авт.). Это первое и основное", — поясняет Соболев, добавляя, что прозрачность, в свою очередь, поможет стимулировать контроль за расходованием бюджетных средств.

Но тут все упирается в наказание нарушителей, для которого, по мнению многих экспертов, в нашей стране нужна политическая воля.

Бюджетный опыт других стран

Если статьи расходов в бюджетах городов в Украине и за рубежом приблизительно одинаковы, ведь потребности в социальной защите, образовании, медобслуживании, качественных дорогах и прочем есть у всех, то способы формирования и наполнения казны отличаются. Как пояснил "Сегодня" экономист Михаил Борисов, в США, к примеру, одним из значимых источников наполнения бюджета является малый бизнес, в то время как у нас — граждане, то есть физлица.

"У нас же сформировался огромный теневой сектор за счет того, что работать по-белому просто не выгодно. Людей, которые пытаются работать честно, душат какими-то поборами, придирками. У нас практически весь бизнес, и малый, и крупный, держится на коррупционных схемах", — говорит наш собеседник, отмечая, что коррупция существует везде, но на бытовом уровне (когда мзду несут в больницу, директору школы, в местную стройинспекцию, чтобы пристроить балкон) ее во многих странах просто нет, а у нас — снизу доверху.

Напомним, ранее Государственная казначейская служба сообщила, что в январе 2019 года доходы госбюджета Украины составили 54,49 млрд грн. Этот показатель на 6,56 млрд (10,8%) ниже планового уровня, а также на 0,7 млрд грн (1,3%) уступает доходам за январь 2018 года.

Напомним, государственный бюджет на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита – 89,989 млрд грн.

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АВТОРЫ: Дорошенко Лина , Тимур Заславский , Журавель Максим , Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.