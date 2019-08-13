У Зеленского сделали четкое заявление по поставкам воды в Крым

Москва не может ставить в межгосударственных отношениях вопросов, связанных с Крымом, отметил Кориневич

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

Украина не перекрыла русло Днепра, а перекрыла технологическое сооружение (канал), который находится на украинской территории Украины, и на это она имеет полное право. Об этом в Facebook написал постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич, комментируя призывы российских чиновников возобновить поставки воды в Крым.

"Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина не перекрыла русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право", - написал Кориневич.

Он также отметил, что Крым – территория Украины, это не территория России. Поэтому Москва не может ставить в межгосударственных отношениях вопросов, связанных с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина.

Кориневич добавил что, по всем подсчетам пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Поэтому все претензии государства-оккупанта на днепровскую воду не имеют какого-либо правового или международно-правового основания.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров исключил возможность возобновления поставок воды и света в аннексированный Россией Крым. По его словам, Украина обязана использовать природные ресурсы, имеющиеся на ее территории, в противостоянии российской агрессии и для освобождения захваченных территорий.

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Напомним, "постпред Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов, потребовав у Украины пустить воду по Северо-Крымскому каналу на незаконно аннексированный Россией полуостров.

"Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", – сказал чиновник.

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Кроме того, Мурадов просил Кремль помочь начать переговорный процесс с Украиной о пропуске "их воды".

Как известно, Рефат Чубаров назвал единственным условием, при котором материковая Украина может дать воду полуострову, "конкретный план деоккупации Крыма" с этапами, датами и хроникой вывода российских войск.

При этом постоянный представитель президента Украины в автономной республике Антон Кориневич назвал позицию Киева по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым "правильной и верной", поскольку таким образом Украина применяет имеющиеся у нее механизмы для давления на государство-оккупанта.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию заявил, что аннексированный Россией Крым обязательно вернется в состав Украины.

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