Десятки украинских пограничников на админгранице с Крымом сообщили об ухудшении здоровья

Около 40 военнослужащих Херсонского пограничного отряда, которые несут службу на границе с с временно оккупированным Крымом, недалеко от завода "Крымский титан", пожаловались на ухудшение самочувствия. Эту информацию в комментарии сайту "Сегодня" подтвердил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его информации, военнослужащие перечислили одинаковые симптомы во время медосмотра.

"Речь идет о том, что во время медицинского обследования, которое проводят наши медики, около 40 военнослужащих, действительно, обратились с жалобами на тошноту, головную боль, першение в горле. Из этих 40 человек около пяти требуют более детального медицинского обследования, поэтому будут направлены в нашу больницу в Одессе. Все остальные продолжают нести службу", – говорит Слободян.

При этом спикер пока не уточняет, связана ли эта ситуация с ядовитыми выбросами "Крымского титана".

"Ситуацию мы отслеживаем. На позициях находятся наши медики, которые вчера приехали мощным десантом со всем необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи персоналу. Предположения можно делать только после полного обследования", – добавляет Слободян.

Напомним, сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму. По данным Госпогранслужбы Украины, 3 сентября на админгранице с Крымом было зафиксировано превышение содержания сернистого ангидрида, а несколько военнослужащих ведомства пожаловались на ухудшение самочувствия, несмотря на то, что накануне пограничникам выдали средства химической защиты.

В свою очередь, народный депутат Украины и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании Верховной Рады заявил, что в Крыму разворачивается "экологическая катастрофа", а оккупантами "осуществляется экоцид", чтобы украинцы покинули полуостров.

А эколог Маргарита Литвиненко предположила, что причиной ядовитого выброса Армянске могла стать утечка серной кислоты.