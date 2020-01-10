Украинский самолет в Иране могла сбить ракета, запущенная с секретной базы – Bellingcat

Эксперты проанализировали видео, на котором, возможно, запечатлено попадание ракеты в самолет

Самолет МАУ, вероятно, сбил ЗРК "Тор"

Один из расследователей международной группы Bellingcat Христо Грозев сообщил, что установил вероятное место пуска ракеты, которая могла сбить украинский Boeing 737 в Тегеране.

"Используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 км. Один кандидат: секретная база IRSG", – написал он в Twitter.

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Вероятное место запуска /twitter.com/bellingcat

Ранее в Сети появилось возможное видео столкновения ракеты с украинским Boeing в Иране.

Его опубликовал иранский активист Нариман Гариб. Он утверждает, что ролик ему прислал источник. Пока он не может гарантировать его подлинность. Впоследствии достоверность видео подтвердило известное американское издание The New York Times.

В Bellingcat утверждают, что выяснили примерное место, откуда велась съемка, она совпадает с траекторией полета Boeing МАУ.

Ранее Иран опроверг обвинения США и других стран в том, что ракеты его ПВО стали причиной крушения украинского самолета Boeing 737.

Тем временем Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Более детально читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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