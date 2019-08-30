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В аэропорту "Киев" сел самолет, в котором могут находится пленные украинцы: видео

30 августа, 10:06

В аэропорту сел военный самолет, но кто точно находится на борту, пока неизвестно

/ Фото: Анатолий Бойко

В аэропорту "Киев" сел военный самолет, в котором теоретически могут находиться украинские политзаключенные. Об этом сообщила советник командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко, передает "Общественное".

"Сел военный самолет, но это пока для нас это ничего не значит, потому что мы не видели людей", - отметила она.

Более подробно о происходящем читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.

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Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока не готов комментировать переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

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Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент

"Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", – сказал он и пообещал дать официальный комментарий, когда в Кремле будут к этому готовы.

Напомним, директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

Новости "Сегодня" сообщали, что Сенцова доставили в Москву и готовят к обмену. По пока неподтвержденным данным, украинец внесен в список для обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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