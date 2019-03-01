В Раде вопросы к правительству, Венесуэла просит помощи у России и непогода в Украине: главные темы дня
В пятницу, 1 марта, определились главные темы, которые будут освещаться в СМИ
Сайт "Сегодня" собрал главные темы, которые получат свое развитие в течение дня и будут освещаться в украинской и мировой прессе.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Ровенскую область.
Короткий день в Раде. В парламенте сегодня состоится Час вопросов к правительству. Кроме того, зачитают депутатские запросы. Остальные вопросы, которые были в планах минувшей недели, рассмотрят на заседаниях на следующей неделе.
Вице-президент Еврокомисии Валдис Домбровскис едет в Приазовье, посмотрит, как используются деньги ЕС на возобновление инфраструктуры, пообщается с местной властью и даст брифинг.
Дело о смерти Екатерины Гандзюк. В Киеве состоится рассмотрение апелляционной жалобы на решение относительно меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.
Весна задерживается. 1 марта в большинстве областей Украины выпадет снег.
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. Представитель Мадуро приехал в Москву просить у России помощи и защиты.
Какими были главные новости и тоги дня четверга, 28 февраля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.
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