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В "Слуге народа" заявили, что Украина готова к возможному выявлению коронавируса

20 февраля, 15:56

Радуцкий утверждает, что украинские больницы подготовлены по стандартам ВОЗ

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий уверяет, что Украина готова к возможному выявлению коронавируса у эвакуированных из Китая граждан. Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, готова ли Украина к тому, что за 14-дневный срок обсервации у эвакуированных могут выявить инфекцию коронавируса.

"Украина готова. Мы имеем 5700, больше, коек первого резерва. Есть второй резерв и третий резерв. Это койки, оснащенные всем необходимым. И они готовы именно по стандартам ВОЗ для приема заболевших. Все может быть", – сказал Радуцкий.

На вопрос, сколько в Украине тест-систем, он ответил, что их столько, "сколько нужно для того, чтобы бороться с первой волной".

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Напомним, журналисты "Сегодня" разбирались, надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии.

Тем временем самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Харькове. В Министерстве внутренних дел сообщили, что эвакуированных доставят в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что экипаж самолета из Уханя в шоке от протестов против заселения эвакуированных.

Отметим, в украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета из Уханя он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 19:00, 23:00.

Более детально читайте в специальном материале "Сегодня" "Эвакуация украинцев из Китая: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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эвакуация Украина коронавирус

Источник: УНИАН

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