В Украине пересчитали пенсии и отметили День победы: итоги дня

57 прицельных вражеских обстрелов зафиксировано за прошедшие сутки на Донбассе. Вследствие обстрелов трое украинских военных получили ранения, еще двое – боевые травмы.

Около 400 тыс. граждан, по данным Нацполиции, приняли участие в мероприятиях по случаю 9 мая в Украине, наиболее массовыми мероприятия были в Киеве, в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. За совершение различных правонарушений в отделы полиции доставлены 28 человек. На 16 человек были составлены админпротоколы за изготовление и пропаганду георгиевской ленточки.

Построить 15 хранилищ для боеприпасов на трех военных арсеналах планируетМинобороны в этом году. Уже разработана соответствующая техническая документация, проведены тендерные процедуры и с мая начнутся необходимые строительные работы.

Депортировали двух журналисток телеканала "Россия" и "Первого канала" сотрудники СБУ. Как сообщает пресс-служба СБУ, они приехали в Киев "для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании на Украине "Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне".

230 тысяч украинцев, по данным Международной организации миграции, пострадали от современного трудового рабства за годы Независимости. Большинство из них –нелегальные мигранты.

Пересекли 30,4 тыс. лиц контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за сутки, 8 мая. За сутки, 7 мая их пересекли 31,8 тыс. лиц. Сегодня все КПВВ работают в штатном режиме.

Экономика

Выросли на 2% по итогам января-марта объемы банковских вкладов населения по фиксированному на начало года курсу- до 475 млрд грн. Как сообщил НБУ, выросли как гривневые депозиты (на 3,2%), так и валютные (0,8% в долларовом эквиваленте).

Оставил неизменным прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3% Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и ожидает сохранения соответствующего темпа роста в 2019 году. В то же время банк отметил, что запланированные в 2018-2020 годах крупные погашения государственного долга в иностранной валюте, а также предстоящие в 2019 году президентские и парламентские выборы представляют собой существенные риски для экономического роста Украины.Банк также обращает внимание на возросшую неопределенность относительно дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ на фоне снижения решительности властей в реализации требуемых реформ.

Начало официальный мониторинг гостиниц Киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета из-за информации о росте цен перед финалом Лиги чемпионов.

674 жалобы на организацию и результаты публичных закупок получил в апреле АМКУ, что на 140 больше полученных в апреле минувшего года. Из них рассмотрена 453 жалобы, 263 были удовлетворены. По итогам апреля-2018 АМКУ обязал заказчиков отменить закупки в целом на 1,6 млрд грн, выявил нарушения в публичных закупках и обязал заказчиков их устранить – на 950 млн грн. В марте АМКУ получил 792 жалобы на публичные закупки, из которых комитет рассмотрел 453.

Для 2,74 млн пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность, Пенсионный фонд пересчитал пенсии. Утверждены надбавки к пенсиям для около 2 млн пенсионеров. Средняя сумма повышения составила 74,75 грн.

Мир

Впервые за пять лет российский президент Владимир Путин не возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира, который составляет американский журнал Forbes. В этот раз он занял второе место. На первом месте – председатель КНР Си Цзиньпин, на третьем – американский президент Дональд Трамп. Канцлер Германии Ангела Меркель (четвертое место), основатель Amazon Джефф Безос (пятое), папа Римский Франциск (шестое),основатель Micrisoft Билл Гейтс (седьмое), наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (восьмое), премьер-министр Индии Нарендра Моди (девятое), сооснователь Google Ларри Пейдж (десятое), президент Франции Эмманюэль Макрон (двенадцатое), основатель Facebook Марк Цукерберг (тринадцатое), премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (четырнадцатое).

Будут возобновлены поэтапно санкции США против Ирана, связанные с его ядерной программой, – в течение трех-шести месяцев до уровня, который действовал до подписания международного соглашения. Решение о выходы США из договора принял президент Дональд Трамп.

Превысила 77 долл. за баррель стоимость нефти марки Brent впервые с 27 ноября 2014 г. Об этом свидетельствуют данные торгов на Интерконтинентальной бирже. Цены на нефть растут на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном.

На 9,9 млн долл. основатель Tesla Илон Маск выкупил акции своей компании с открытого рынка. Решение было принято на фоне рекордных убытков компании. Маск выкупил 33 тыс. акций, увеличив свою долю на 0,1%. На прошлой неделе Tesla отчиталась о рекордном квартальном убытке в размере 710 млн долл. Компания рассчитывает выйти на безубыточность в III и IV кварталах.