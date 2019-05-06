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В Украине продолжается волна "минирований"

6 мая, 23:28

Взрывчатку искали в Харькове, Одессе и Львове


В понедельник, 6 мая, по Украине прокатилась очередная волна "минирований". 

Так, во Львове проверяется информация о минировании торгового центра на улице Городоцкой. Всех посетителей из ТЦ эвакуировали. Впрочем, в полиции подчеркивают, что, скорее всего, информация о взрывчатке в торговом центре ложная. Однако правоохранители обязаны это проверить.

Как сообщают в отделе коммуникаций полиции Харьковской области, правоохранителям поступили сообщения о том, что в Харькове взрывчатку заложилив здания на улицах Шевченко, Нестерова, Копылевской, Сумской, Люсинской, а также на проспекте Гагарина и Московском. Взрывотехники проверяют территории на наличие взрывчатки.

А в Одессе в полицию поступило 12 сообщений о минировании объектов в разных районах города. Среди них — международный аэропорт "Одесса", ряд отелей ("Де Ришелье", "Александровский", "Калифорния", "Токио Стар", "Чёрное море", "Арнаутский" и "Центральная") и торговых центров ("Панорама", "Ривьера" и "Афина").

Стоит добавить, что ранее первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что копы подозревают – за "минированием" различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР".


Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. Мы также сообщали, что в Днепре за два дня лже-минеры сообщили о "бомбах" в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.


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Тег видео, Одесса, Харьков, Львов, заминирование, минирование

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