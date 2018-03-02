В Украине растут резервы и учетная ставка, а долги сокращаются: цифры и события недели

Стране не хватает 20 млрд кубометров газа в сутки, задолженность по зарплатам выросла, а НБУ продолжил политику "дорогих денег", в четвертый раз подняв учетную ставку

Общество

Достигает 20 млн куб. м в сутки сейчас дисбаланс газа в Украине. Причина этого – возросшее потребление из-за сильных морозов и ограниченная пропускная способность канала подъема газа из хранилищ. Дисбаланс можно удовлетворить увеличением импорта газа, но "Газпром" отказался поставлять газ и его руководитель Алексей Миллер заявляет, что его компания вынуждена немедленно начать процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа. Достигнуто соглашение с Польшей о срочном увеличении поставок.

Вырос на 35,7% средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2018 года или на 652,15 грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2480 грн, сообщается в отчете Пенсионного фонда. В частности, минимальная пенсия по возрасту выросла на 16,4% – до 1452 грн.

450 млн грн долгов алименты уже взыскано с начала 2018 года. Министр юстиции Павел Петренко предложил увеличить минимальную сумма алиментов с 900 до 2000 грн.

530 тысяч внутренне перемещенных лиц в настоящее время получают пенсионные выплаты в Украине. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

Замедлились до 12,3% в годовом исчислении в январе темпы роста реальной зарплаты, сообщил НБУ. Причиной замедления стали значительное инфляционное давление, которое наблюдалось в начале года на фоне падения курса гривны. В то же время, номинальная средняя заработная плата продолжала расти высокими темпами (на 28,4%).

30 млрд грн составили в 2017 году убытки Пенсионного фонда Украины вследствие высокого уровня теневой занятости населения, который составляет 23,1%, утверждается в отчете фонда. Сообщается, что, по данным Государственной службы статистики, 3,7 млн человек, или каждый третий работник, работает без оформления трудовых отношений. Больше всего таких в сельском хозяйстве (42,7%), в торговле (19,6%), строительстве (15,7%), промышленности (5,3%) и транспорте (3,3%).

1 490 085 переселенцев, или 1 215 164 семьи, из Донбасса и Крыма официально учтены по состоянию на 26 февраля.

Уменьшился на 5,6%, или на 7,9 млрд грн, объем средств госбюджета, который направлялся в бюджет Пенсионного фонда, в частности, на покрытие его дефицита, в прошлом году – до 133,5 млрд грн. фактических", — говорится в документе.

Для 16 283 застрахованных лиц Фонд социального страхования Украины в январе профинансировал пособие по беременности и родам. Общая сумма выплат составила 296,6 млн грн. Общий объем выплат беременным и роженицам в 2017 году составил 3,23 млрд грн, что на 33,4% больше, чем в 2016 году. Всего в прошлом году было осуществлено оказание помощи по беременности и родам 205675 застрахованным лицам.

Первой концессионной автодорогой станет дорога от Львова до украинско-польской границы – сообщил Славомир Новак, руководитель "Укравтодора".

Первым семи объединенным территориальным общинам Кабинет министров передал земли сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов. Ожидается, что весь процесс такой передачи будет завершен до конца текущего года.

500 тыс. граждан Украины уже воспользовалось безвизовым режимом с Европейским союзом с начала его введения – об этом сообщил Президент Петр Порошенко.

Шесть украинских вузов вошли в мировой рейтинг QS World University Rankings. Возглавили нынешний рейтинг Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Гарвардский университеты. Эти же вузы возглавляли и прошлогодний рейтинг. Украинские вузы не попали даже в 300 лучших. Самая высокая позиция у Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, за ним Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Также в рейтинг вошли КПИ им. Игоря Сикорского, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", Донецкий национальный университет им.Стуса и Сумской государственный университет.

Сократилось на 6 млрд кубометров годовое потребление газа по таким категориям потребителей как бюджетные учреждения, теплокоммунэнерго и население. Об этом на заседании правительства сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук.

160 млн евро - столько могут получить украинские вузы на улучшение энергоэффективности своих зданий в рамках первого этапа проекта, который реализуется Министерством образования и науки Украины совместно с Европейским инвестиционным банком и Северной экологической финансовой корпорацией. Для этого этапа отобраны семь вузов. Общая стоимость второго этапа составит 79 млн евро, заявки на получение финансирования уже принимаются.

Выросли на 22% в годовом исчислении продажи новых легковых автомобилей в феврале, однако сократились на 12% к январю текущего, составив 5,8 тыс. ед., сообщил AUTO-Consulting. По итогам двух месяцев года авторынок вырос на 31%.

Возросла на 7% общая сумма задолженности по выплате заработной платы в январе 2018 – до 2,535 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. При этом сумма задолженности экономически активных предприятий возросла на 9,9% и на 1 февраля составила 1,398 млрд грн

65% населения Украины в настоящее время получает субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Экономика

165 млн долларов Украина уплатила в пользу ключевого кредитора – Международного валютного фонда очередной платеж по основной сумме кредита в рамках программы stand-by 2014 года. По информации НБУ, следующий платеж в пользу МВФ запланирован на 30 апреля. Втекущем году Украине предстоит выплатить по внешним валютным долгам 7,4 млрд долларов.

Вырос на 357 товарных позиций украинский экспорт товаров в Европейский Союз за минувший год, а количество компаний-экспортеров в ЕС выросло с 13402 в 2016-м до 14136 тыс. на конец 2017-го, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская.

Сократили на 1% строительные предприятия Украины в январе объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,833 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. При этом строительные предприятия Киева увеличили объемы работ на 2% – до 1,266 млрд грн, выполнив 26,2% от общего объема работ в стране.

Запланировано на 6 марта проведение торгов "с голоса" по второму 4G-тендеру, на этот раз в диапазоне частот 1800 МГц. На тендере будет шесть лотов. Три первых закрепляются за конкретными операторами, чтобы обеспечить непрерывность оказания услуги. Это означает, что каждый из операторов большой тройки сможет выкупить отведенный ему участок спектра по стартовой цене. Первый лот (30 МГц) достанется lifecell за 795 млн грн, второй (50 МГц) – "Киевстару" за 1,325 млрд грн, за третий (40 МГц) – Vodafone Ukraine за 1,06 млрд грн. Цена трех последних лотов по 10 МГц – 265 млн грн за каждый. Их может купить любой из операторов.

Сократился на 0,25% совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в январе – до 76,11 млрд долл, сообщило Министерство финансов. В национальной валюте госдолг сократился на 0,46% – до 2,132 трлн грн.

Выросли на 22,1% против 18% за 2016 год капитальные инвестиции в Украине за 2017 год, сообщила Государственная служба статистики – освоено 412,8 млрд грн. Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций – 69,9% общего объема.

Возросло на 9% строительство жилья в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом. По данным Государственной службы статистики, объем принятого в эксплуатацию жилья в городах в прошлом году составил 7,3 млн кв. м, в сельской местности – почти 3 млн кв. м. При этом средний размер построенной квартиры – 78,6 кв. м. Объем принятых в эксплуатацию дачных и садовых домов – 453,2 тыс. кв. м – это на 30,9% больше показателей 2016 года.

Выросло на 2,9% промышленное производство в январе в годовом исчислении, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Больше всего выросли показатели перерабатывающей промышленности – 9,7% и производство товаров длительного пользования – 17,7%. В региональном разрезе наибольший рост продемонстрировали Львовская (18%), Николаевская (16,5%) и Черновицкая области (16,1%).

Сократили на 0,1% украинские металлурги в январе в годовом исчислении производство – до 2,1 млн тонн, сохранив при этом 10-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association). Лидерство в рейтинге сохранил Китай с показателем 67 млн тонн (падение на 0,9% к январю 2017 года).

75% чистой прибыли предприятия с государственной долей обязаны направить на выплату дивидендов за 2017 год – такое решение принял Кабинет министров. Норматив, установленный для распределения прибыли за 2016 год, составлял 50%.

47,9 млрд грн составил дефицит государственного бюджета Украины в 2017 году, что на 22,4 млрд грн меньше, чем в 2016 году. Плановый дефицит на 2017 год был 80,89 млрд грн. Фактический дефицит госбюджета в 2016 году составил 70,13 млрд грн.

На 478,7 млрд грн правительство в 2017 году привлекло государственные заимствования, что в 1,5 раза выше показателя за 2016 год. Получено 103,4 млрд грн внешних заимствований в результате совместных проектов с международными финансовыми организациями, выпуска облигаций внешнего госзайма и кредитов. Внутренние заимствования на 375,3 млрд грн получены в результате репрофайлинга ОВГЗ в собственности Национального банка и выпуска новых ОВГЗ. Нна погашение госдолга было направлено 363,5 млрд грн, на обслуживание – 110,5 млрд грн.

На 80,5 млн долларов в 2,4 раза больше, чем в 2016 году Нидерланды закупили украинского мяса в прошлом году. Эта страна впервые стала лидером по этому показателю.

Возросли до 18,5 млрд долларов международные резервы Украины к концу февраля с 18,443 млрд на начало месяца, сообщил замглавы Национального банка Олег Чурий.

Инфляция в 8,9% – такой прогноз на конец текущего года сохранил НБУ. По данным Госстата инфляция на потребительском рынке в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,5%. По итогам 2017 года инфляция в Украине ускорилась до 13,7%.

С дефицитом в 449 млн долларов сведен платежный баланс Украины в январе 2018 года, что в 2,2 раза больше, чем в январе-2017, сообщил Национальный банк.

Поднял на 1 процентный пункт, до 17%, Национальный банк учетную ставку. "Четвертое подряд повышение ключевой процентной ставки является целесообразным, учитывая отсутствие существенных признаков ослабления инфляционных рисков и направлено на снижение потребительской инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе", – заявили в НБУ.

50,7 млрд грн составили доходы государственного бюджета Украины в феврале 2018 года, что на 13,967 млрд грн, или на 21,6% меньше плановых показателей, в то же время доходы за первые два месяца 2018 года достигли 105,887 млрд грн, но при этом также оказались недовыполненными относительно плана на 12,386 млрд грн, или на 10,5%.

Мир

Более 2 миллионов украинских иммигрантов находятся в Польше – об этом заявила министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев. Но нужно учитывать, что информацией о "наплыве" украинцев правительство Польши оправдывает перед ЕС свое нежелание принимать беженцев с Ближнего Востока и из Африки. По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, в Польше находятся 1,5 млн украинцев, только 5% из которых являются выходцами с оккупированного Россией Донбасса.

В размере 36,6 млрд евро Германия в 2017 году добилась профицита всех общественных бюджетов – максимального со времени воссоединения страны, то есть за 27 лет. Положительное сальдо фиксируется уже четвертый год подряд благодаря устойчивому экономическому росту и исключительно благоприятной ситуации на рынке труда.

Отменить ограничения двух сроков предложила компартия Китая по пребыванию у власти главы государства. Таким образом нынешний китайский лидер Си Цзиньпин сможет остаться во главе государства и после 2023 года. Также компартия предложила внести в текст конституции тезисы Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи.

40 млн долларов планируют выделить США на борьбу с пропагандой, спонсируемой иностранными правительствами. Меморандум об этом подписали Пентагон и Госдепартамент. В заявлении о начале программы Россия не упоминается, но ожидается, что эта работа будет в значительной степени сосредоточена на борьбе с дезинформацией, поддерживаемой Кремлем.

Дополнительно 3,7 млрд евро выделит Европейский Союз на проекты за пределами ЕС, направленные на борьбу с миграционным кризисом. 1,4 млрд евро будут выделены для проектов в государственном секторе, а 2,3 млрд евро – на кредитование проектов для частного сектора.

На уровне 3,9% в 2018-2019 годах Международный валютный фонд ожидает роста мировой экономики. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. По ее словам, несмотря на то, что глобальная экономика демонстрирует устойчивый рост, усилились риски торговых споров, нормализации монетарной политики и технологических перемен, поскольку произошли "изменения экономического ландшафта".

1 млрд евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине может быть выделен только в случае продолжения сотрудничества страны с Международным валютным фондом. Об этом заявила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатерина Матернова.

Снизились на 0,5% мировые поставки смартфонов в 2017 году, показав отрицательную динамику впервые с момента появления этих устройств, сообщает исследовательская компания International Data Corporation (IDC). Эксперты IDC ожидают небольшого роста поставок в 2018 году. По их прогнозам, среднегодовые темпы роста рынка в 2017-2022 годах составят 2,8%, и в 2022 году будет продано 1,68 млрд смартфонов.

Уменьшилось на 10 тыс. на прошлой неделе количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице – до 210 тысяч, говорится в отчете министерства труда США. Таким образом, число заявок стало минимальным с 1969 года.

Выросло еще на 82 за прошлый год количество пивоварен в Германии – до 1492, это максимальный показатель за последние 20 лет. Рост количества пивоварен объясняется повышением популярности небольших специализированных пивоварен. В то же время общий уровень потребления пива в Германии снижается.