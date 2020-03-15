В Украине резко похолодает: чего ждать от погоды 15 марта (карта)

В Украине сегодня, 15 марта, будет сухо, но значительно похолодает. Жителям каких областей придется одеваться теплее – рассказали в Украинском гидрометцентре.

"15 марта переменная облачность, без осадков", - говорится в сообщении.

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Ветер синоптики прогнозируют северо-западный, 7-12 м / с, в южных и восточных областях местами ожидаются порывы 15-18 м / с. Температура установится на уровне 1-6 градусов тепла. На Закарпатье будет немного теплее – до 9 градусов тепла.

Ранее мы писали, что погода в Киеве в марте побила несколько температурных рекордов. В частности, ночь на 10 марта в столице оказалась самой теплой за 140 лет. Новый температурный рекорд зафиксировали и в Симферополе – там воздух прогрелся до 27 градусов тепла.

Кроме того, не так давно народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой подробный прогноз на последний месяц весны. По словам мужчины, майские цветы могут увять без полива уже к лету.

Также новости "Сегодня" публиковали прогноз погоды на весь 2020 год.

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