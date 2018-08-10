Валютные резервы Украины сокращаются, а потребительские цены снизились: цифры и события недели

ОБЩЕСТВО

4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц техники примут участие в нынешнем параде в Киеве по случаю 27-й годовщины независимости Украины.

Вырос на 3,1% до 121,3 млрд грн в июле портфель гривневых кредитов населению. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Выросли на 2% за июль объемы валютных депозитов украинцев – до 8,6 млрд долл. В то же время, остатки гривневых средств населения в платежеспособных банках в июле сократились на 3,1%, до 254,7 млрд грн, что главным образом имело сезонный характер.

Прием заявок от ОСМД на участие в программах Фонда энергоэффективности может начаться с начала 2019 года, считают в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ.

28 августа начнут принимать заявки на участие в конкурсе, который объявило коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис" по определению исполнителя для строительства мусороперерабатывающего предприятия.

Составляет 14,5%, или 1350 человек неукомплектованность штата столичной полиции – сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко. По его словам, до реформы неукомплектованность штата милиции всегда составляла около 10%.

Около 10,5 тыс. граждан Украины по состоянию на 30 июня арестованы, задержаны, осуждены и отбывают наказание за рубежом. Из них 6,5 тыс. приговорены к лишению свободы – уточнили в МИД.

59,4% роста пассажиропотока продемонстрировал в июле в годовом выражении аэропорт "Киев" (Жуляны) им. Сикорского, до 351 тыс. пассажиров, а аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого – 45,4% роста и 193,1 тыс. пассажиров. Аэропорт "Запорожье" показал 36,1% роста, 222,8 тыс. пассажиров. Пассажиропоток аэропорта "Харьков" вырос на 20%, до 104,5 пассажиров. Через все аэропорты Украины поток пассажиров с начала 2018 года увеличился на 26%.

16,5 тыс. легковых автомобилей прошли в июле свою первую регистрацию в Украине, в том числе бывших в эксплуатации – 9,8 тыс. шт. Таким образом, доля импортированных б\у авто на первичном рынке продолжает увеличиваться и составила уже более 59%. Такие данные предоставила ассоциация "Укравтопром". Всего с начала года украинские номера получили 51,6 тыс. легковых авто с пробегом, ввезенных из других стран, что на 84% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а их доля на первичном рынке составила 53%.

81 006 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в Украине в течение семи месяцев 2018, что на 10% меньше чем в 2017 году. Из них 12090 ДТП с пострадавшими (на 16% меньше), в которых погибло 1545 человек и 15647 человек травмированы, что на 8,5% и 16,5% меньше показателя предыдущего года. Основными причинами ДТП с пострадавшими являются: превышение безопасной скорости (34%), нарушение правил маневрирования (20%), нарушение правил проезда перекрестков (8%), нарушение правил дорожного движения пешеходами (8%), несоблюдение дистанции (7%), нарушение правил проезда пешеходных переходов (7%) и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (4%).

Открылось 93 новых Центров предоставления административных услуг только в прошлом году. Сейчас в Украине работают 767 центров. Больше всего их на Харьковщине, Киевщине, Львовщине, Винницкой, Полтавской и Одесской областях.

Новый реестр препаратов правительственной программы "Доступные лекарства" 3 августа утвердило Министерство здравоохранения. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой их могут получить бесплатно, или с небольшой доплатой. В обновленный реестр лекарств вошел 261 препарат. 59 из них пациенты смогут получать бесплатно. Ранее в программе участвовали 239 препаратов в целом и 47 бесплатных.

55 461 социально незащищенный житель Киева получит ко Дню независимости Украины одноразовую адресную материальную помощь, в том числе и внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и фактически проживают в столице. Размер помощи от 250 до 900 грн.

С 468 медицинскими учреждениями Национальная служба здоровья (НСЗУ) готова подписать договоры в рамках второго этапа кампании. Это в три раза больше, чем было на первом этапе.

В Украине впервые арестовали человека за жестокое обращение с животными. Об этом сообщил представитель Нацполиции в Одесской области. Местный суд в Одессе избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

2,167 млрд грн налога на доходы физических лиц и 273,5 млн грн военного сбора в Украине в этом году было задекларировано и согласованно к уплате. Примерно половина этих обязательств была задекларирована плательщиками Киева.

60 случаев АЧС было зарегистрировано в Украине с 1 января по 31 июля среди домашних животных (10,6 тысячи пораженного поголовья). В I полугодии 2017 года среди домашних животных было зарегистрировано 70 вспышек АЧС. Также сообщается, что за семь месяцев было зарегистрировано 35 случаев АЧС в дикой фауне с общим количеством зараженного поголовья – 338.

5,5 млн грн намерено потратить коммунальное предприятие "Бессарабский рынок" в Киеве на проект реставрации исторического здания рынка. В системе электронных закупок Prozorro аукцион запланирован на 23 августа.

Сократилось на 4,2% в первом полугодии текущего года количество несчастных случаев на производстве, сообщило Министерство социальной политики. Зафиксировано 2385 несчастных случаев, связанных с производством, из которых 173 – смертельные.

31 мирный житель погиб с начала текущего года в результате боевых действий на Донбассе и детонирования боеприпасов, сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Еще 137 человек получили ранения.

Зафиксировали резкое увеличение числа случаев нарушений режима прекращения огня на Донбассе за минувшую неделю наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине – на 63%, до 6,5 тыс.

27,7% мест государственного заказа в 2018 году получили высшие учебные заведения Киева, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич. Среди лидеров адресного размещения госзаказа также Харьковская (12,5%), Львовская (11,2%), Днепропетровская (6,2%) и Одесская области (5,1%), а по остальным областям госзаказ распределился от 3,2% до 1,1%.

87,1% абитуриентов из 58 875, которые получили в этом году рекомендации поступления на бюджет, выполнили все условия и были зачислены на такую форму обучения.

С 1 мая 2019 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации полноценно запустит услугу по переносу абонентских номеров (MNP) в Украине.

В течение двух недель Кабинет министров не проводит заседаний из-за отсутствия кворума и планирует провести очередное заседание на следующей неделе.

ЭКОНОМИКА

Снизились на 0,7% в Украине потребительские цены в июле по сравнению с предыдущим месяцем, с начала года отмечен их рост на 3,6%, к июлю прошлого года цены выросли на 8,9%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Снизилась на 0,1 п.п., до 16,9% годовых, в июле средняя стоимость гривневых кредитов для бизнеса, валютных – на 0,5 п.п., до 6,1% годовых. В целом за семь месяцев этого года стоимость кредитов для корпоративных заемщиков в гривне повысилась на 2,7 п.п., в валюте – снизилась на 1,4 п.п. При этом, стоимость гривневых кредитов для населения по итогам июля повысилась на 0,2 п.п. – до 32% годовых, в инвалюте – на 4,3 п.п., до 10% годовых. С начала 2018 года стоимость заимствования для населения в гривне возросла на 3,3 п.п., в валюте – на 1,6 п.п.

Выросли на 23,6% за январь-июль в годовом выражении собственные доходы местных бюджетов и составили 127 млрд грн. Налога на доходы физических лиц поступило 75 млрд грн, что больше поступлений за январь-июль прошлого года на 16 млрд грн, платы за землю поступило 15,2 млрд грн, единого налога – 15,8 млрд грн.

Увеличили на 20,9% в январе-июне 2018 года страховщики сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) до 2,182 млрд грн. Заключено 3,9 млн договоров по ОСАГО, что на только 4,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования за указанный период увеличился на 16,2% – до 1065,7 млн грн.

Увеличилось на 10,1% в январе-июле в годовом выражении возмещение НДС или на 6,9 млрд грн до 75,2 млрд.

Увеличила на 2,8% Украина в январе-июне потребление природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 18,2 млрд куб. м. При этом промышленность потребила на 19,6% больше, население и бюджетные организации – меньше на 1,5%, ТКЭ – больше на 5,6%.

438 аграрных расписок оформили аграрии в январе-июне на 109 млн долл., сообщили в Международной финансовой корпорации (International Finance Corporation, IFC), которая финансирует этот проект. 90% из общего количества расписок оформили средние и малые хозяйства. В 2017 году было оформлено 110 аграрных расписок на 30 млн долл.

В 3,2 раза больше в годовом выражении украинские производители яблок отгрузили на внешний рынок в сезоне 2017/18 – 40,9 тыс. тонн. Почти половина рекордного объема (20,2 тысяч тонн) было отгружено на рынок Беларуси. Эта страна за год увеличила закупки украинских яблок сразу в 2,1 раза. Второе место заняла Молдова с долей в 19,5%.

250 млн грн Министерство юстиции с начала 2018 года взыскало задолженности по выплате заработной платы с предприятий-должников. Задолженность по выплате заработной платы в Украине в апреле выросла на 2,1% по сравнению с мартом и на 1 мая составляла 2,474 млрд грн.

Сократились на 1,3% за июль международные резервы НБУ до 17,748 млрд долларов. На обслуживание и погашение государственного и гарантированного госдолга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу МВФ) было направлено 321,5 млн долл. 231,6 млн из них – на обслуживание и погашение по ОВГЗ, номинированным в инвалюте. Также на объем резервов повлияли интервенции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

Активы 25 неплатежеспособных банков Фонд гарантирования вкладов физических лиц в период с 30 июля по 3 августа продал на 145 млн грн. Из них на 39,71 млн грн проданы права требования по кредитам, на 104,94 млн – основные средства банков. Кроме того, 0,20 млн получено от продажи имущества банков.

Назвал самые пунктуальные авиакомпании Международный аэропорт "Борисполь" в июле, выполняющие рейсы из аэропорта. Лидером стала Air Arabia с показателем пунктуальности в 100%. Belavia, Qatar Airways, Turkish Airlines, Georgian Airways, Wind Rose – 90%. Пунктуальность на уровне 90-70% была у Air Baltic, Air Astana, "Международные авиалинии Украины", Czech Airlines, Adria Airways, Swiss, British Airlines, Air Malta, Ellinair, Austrian Airlines, KLM. Ниже 70%: Air France, Aegean Aviation, Lufthansa, Azur Air Ukraine, El Al, LOT, Iraqi Airways.

Вырос на 30% объем частных денежных переводов в Украину в январе-мае по сравнению с соответствующим периодом 2017 года – до 4,5 млрд долл., сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

Уменьшила на 6,7% Украина по итогам І полугодия экспорт масличных культур по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 651 млн долл. По данным Института аграрной экономики, основным товаром масличной группы остается соя, которой в первом полугодии текущего года экспортировали 1,4 млн тонн на сумму 566 млн долларов, что составляет почти 87% экспорта масличных. Кроме того, экспортировано 128 тысяч тонн семян рапса на сумму 56 млн долларов и 18 тысяч тонн семян подсолнечника на 9 млн долларов.

Нарастила на 12,6% "Укртранснафта" в июле объем транспортировки нефти по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1 млн 438,53 тыс. тонн. При этом объем перекачки нефти для потребителей Украины возрос на 3,5% – до 185,54 тыс. тонн. Транзит в страны Восточной Европы увеличился на 14% – до 1 млн 252,99 тыс. тонн.

Возросли на 7,4% во втором квартале по сравнению с первым чистые гривневые кредиты банков физическим лицам. Благодаря этому улучшилось качество кредитного портфеля – доля нерабочих кредитов на конец июня составляла 55,7% против 56,4% на начало апреля.

2,888 млн тонн зерновых экспортировала Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 8 августа, что на 13,5% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ. Экспортировано около 1,29 млн тонн пшеницы, 796 тыс. тонн ячменя, 799 тыс. тонн кукурузы. Украина в 2017/2018 МГ (МГ, июль-июнь) экспортировала 39,4 млн тонн зерновых.

На уровне 16 млн тонн Министерство аграрной политики и участники зернового рынка закрепили в меморандуме прогнозный объем экспорта пшеницы в 2018/2019 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) против 16,5 млн тонн на предыдущий МГ. Объем экспорта продовольственной пшеницы, который может быть экспортирован в этом МГ, определен на уровне 8 млн тонн и 8 млн тонн – фуражной.

135,7 тыс. т сжиженного газа было импортировано в Украину в июле. В сравнении с июнем импорт вырос на 4,7%. Таким образом, июльские поставки побили рекорд, который был установлен в июне текущего года. Прямые поставки из России практически остались на уровне июня – 50,5 тыс. т. Из Беларуси в было завезено 53,6 тыс. т, что на 2,5 тыс. т больше чем в июне 2018 года. В пятерку крупнейших импортеров такого газа по итогам июля вошли "БРСМ-Нафта" (15,7 тыс.т), "Надежда" (14,9 тыс. т), Socar (9,4 тыс. т), WOG (7,9 тыс. т) и ОККО (7 тыс. т).

Сократили на 312 отделений во втором квартале все группы банков, кроме иностранных, сеть структурных подразделений в целом – до 9128. Наиболее существенные сокращения касались государственных банков, сеть которых суммарно сократилась на 253 отделения. Кроме того, во втором квартале иностранные и государственные банки сокращали персонал, а частные – нанимали. В целом общем штатная численность банковских работников уменьшилась на 1 тысячу человек, преимущественно за счет госбанков.

Уплатил 12,78 млн грн штрафа Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), наложенного Антимонопольным комитетом в январе 2017 года за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта.

На 46% меньше чем в предыдущем месяце Украина в июле текущего маркетингового года (2017/2018 МГ, сентябрь-август) экспортировала сахара – 36,7 тыс. тонн, сообщили в Национальной ассоциации "Укрцукор". Основные поставки в июле осуществлялись в Узбекистан – 89%. Незначительные отгрузки были в Молдову – 4%, Азербайджан – 3% и Таджикистан – 2%.

Выросли на 27,6% в годовом измерении поступления единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе-июле – до 126,8 млрд грн. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе.

МИР

Самую масштабную забастовку в истории ирландского лоукостера Ryanair начали 10 августа пилоты, требующие повышения зарплаты. В связи с забастовкой, проходящей в Германии, Бельгии, Швеции, Ирландии и Нидерландах, руководство авиаперевозчика аннулировало около 400 рейсов.

Увеличилось на 25 тыс. человек в первом полугодии 2018 года количество иностранцев с видами на жительство в Польше. В середине нынешнего года такое разрешение имели всего 350 тыс. человек. С начала года больше всего, то есть на 18 тыс. человек, увеличилась группа граждан Украины, которые имеют вид на жительство в Польше (увеличение до 163 тыс.). На 3 тыс. стало больше белорусов (увеличение до 18 тыс.), 1,1 тыс. граждан Индии (до 8 тыс. человек) и на 800 вьетнамцев (увеличение до 12,5 тыс. человек).

Подходит к концу падение цен на золото, и стоимость этого металла может восстановиться до 1300 долл. за тройскую унцию к декабрю 2018 года, прогнозируют аналитики ICBC Standard Bank. Но 6 августа в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже Comex золото с поставкой в декабре подешевело на 0,4%, до 1218 долл. Это близко к минимальному уровню за год.

82 человека погибли в результате сильного землетрясения на индонезийском туристическом острове Ломбок. Десятки человек пострадали. Экстренные службы не исключают, что число жертв может увеличиться. Землетрясение магнитудой семь баллов вызвало разрушение зданий и перебои в электроснабжении, оно ощущалось и на соседнем Бали. Неделю назад в результате другого землетрясения на острове погибли не менее 16 человек.

Впервые опубликованы цены на электроэнергию и природный газ по странам ЕС, сделал это "Евростат", статистическое бюро Евросоюза. Благодаря новым данным, заказанным в регламенте (ЕС) 2016/1952, теперь можно рассчитать средневзвешенную цену, которая отражает общее потребление домашних хозяйств. Среди 24 государств-членов, цены на электроэнергию за киловатт*час, оплачиваемый домашними хозяйствами, варьировали от 10 (Болгария) до 28 евроцентов (Бельгия). В подавляющем большинстве стран цена была от 10 до 20 центов. Цена за киловатт-час бытового газа (в тысяче кубов европейского газа примерно 9,5- 0 МВт*час), как правило, ниже, чем цена на бытовую электроэнергию, и в 2017 году она колебалась от 3 (Румыния) до 12 центов (Швеция). В большинстве из 21 государства-члена цена была ниже 8 центов за киловатт*час.

Урожайность овощей резко снизилась об этом заявили в Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей (PROFEL). Причина – длительная жаркая и сухая погода на протяжении всего июля на большей части континента. Сегодняшняя ситуация для огородников и производителей овощей – самая серьезная за последние 40 лет, – говорится в заявлении организации. Особенно пострадали Франция, Нидерланды, Германия, Великобритания, Венгрия и Польша.

Впервые превысило 25 млн человек население Австралии, рост существенно ускорился из-за миграции. В 1998 году правительство страны ожидало, что этот уровень будет достигнут не ранее 2051 года, но при сохранении текущих темпов роста к 2051 году в Австралии будет жить почти 40 млн человек. Естественный прирост сейчас обеспечивает лишь 38% увеличения населения страны, остальные 62% – это мигранты.

Отправила первый из 30 локомотивов в Украину компания General Electric Transportation, сообщила "Укрзализныця". Локомотив с завода компании в штате Пенсильвания проследует поездом до порта, затем судном через Атлантику, Средиземное и Черное море прибудет в Черноморск. Окончательное доукомплектование локомотива будет осуществляться на Крюковском вагоностроительном заводе (Полтавская обл.), после этого будет принят в эксплуатацию.

Предъявили новые обвинения в отмывании денег бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку. В суде были оглашены дополнительные три пункта обвинения, связанные с переводом со счета одного из инвестиционных фондов 10,3 млн долл. на личный банковский счет Н.Разака.

Введет 25%-ную пошлину Китай для товаров американского экспорта общим объемом 16 млрд долл. с 23 августа. Отмечается, что власти КНР вынуждены принять такую меру в ответ на действия США. Американские власти ранее заявили, что с 23 августа обложат 25%-ной пошлиной товары китайского экспорта еще на 16 млрд долл. Таким образом, общий объем поставляемых из КНР в США товаров, облагаемых такой пошлиной, достигнет 50 млрд.

Рассчитывают на рост объема и качества продукции виноделы Франции в 2018 году по отношению к 2017 году, несмотря на то, что некоторые виноградники пострадали от весенних заморозков, града и заражения плесенью.

11 млн л пива поставили в ЕС украинские пивовары за прошлый год, что составило 3% от всего объема, ввозимого в Европу, и оказались на пятом месте среди экспортеров. Об этом свидетельствуют данные "Евростата". Больше всего в ЕС предпочитали мексиканское пиво (211 млн литров или 52% импортного пива в 2017 году). Мексика опередила Сербию – 48 млн литров (12%), США – 39 млн (10%), Беларусь – 23 млн (6%). Крупнейшим производителем пива в ЕС является Германия – 8,1 млрд литров (20% общего производства в ЕС). На втором месте Великобритания – 5,6 млрд литров (14%), затем Польша – 4 млрд литров (10%), Нидерланды – 3,9 млрд литров (9%), Испания – 3,6 млрд литров (9%) и Бельгия – 2,4 млрд литров (6%). Всего в 2017 году в Евросоюзе было произведено 41 млрд литров алкогольного пива, что на 2,5 млрд литров больше, чем в 2016 году.

Два японских производителя автомобилей – Mazda и Suzuki, а также производитель мотоциклов Yamaha допускали нарушения при проведении тестов на расход топлива и выбросы вредных веществ, сообщило министерство земли, инфраструктуры и транспорта Японии.

41,5% жителей Македонии поддерживают соглашение с Грецией об изменении названия своей страны – таковы данные последнего соцопроса. Накануне соответствующего референдума 30 сентября результаты опроса показали, что граждане Македонии поддерживают как заявку на членство в НАТО, так и на вступление в ЕС, а также соглашение о новом названии с Грецией. Только около 20% респондентов полностью знакомы с текстом соглашения об изменении названия между двумя странами. Македония подписала соглашение с Грецией о переименовании страны в Северную Македонию, чтобы разблокировать переговоры о членстве в ЕС.

Первое место в мире по объему экспорта вина в прошлом году заняла Испания, об этом свидетельствуют данные портала Statista. Она экспортировала 22,1 млн гектолитров вина. Второе место принадлежит Италии – 21,4 млн, третье – Франции – 15,4 млн. Далее следуют Чили (9,8 млн гкл), Австралия (8,0), Южная Африка (4,5), Германия (3,8), США (3,3), Португалия (2,9) и Новая Зеландия (2,5).