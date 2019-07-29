Молебен. Отцы церкви вознесли вместе с народом молитвы за мир / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Вознесли молитву за мир: на празднование 1031-летия Крещения Руси съехались сотни тысяч паломников Игорь Серов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D0%B4.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D0%B4.jpg 2019-07-29T17:19:00+03:00 Украина Люди молились у стопы апостола Андрея Первозванного и мощей князя Владимира

В выходные Украина отпраздновала 1031-летие со дня Крещения Руси князем Владимиром. Главные торжества прошли, как обычно, в столице. На совместный молебен на Владимирской горке собрались тысячи верующих, которые потом направились крестным ходом в Киево-Печерскую лавру.

Как рассказал "Сегодня" управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний Поканич, в Крестном ходу участвовали около 300 тысяч человек. Это в разы больше, чем в прошлые годы. В МВД оценили количество участников в 30 тысяч человек. Корреспонденты "Сегодня" побывали на молебне и прошлись с паломниками до Лавры.

Первые верующие начали собираться в центре города уже с утра, чтобы занять места поближе к памятнику Владимиру Великому, у подножия которого традиционно проходит молебен. Прихожан было так много, что площадь вокруг памятника заполнилась за считаные минуты, вновь прибывающим приходилось занимать места на склонах холмов, но это мало помогло — через некоторое время людьми был заполнен даже "стеклянный мост", ведущий к Арке дружбы народов.

Видео: "Сегодня"

Тем, кто занял места на холмах, повезло больше — они первыми увидели чудотворные иконы и ларцы с мощами святых, которые принесли священнослужители. В одном из них духовенство привезло реликвию — стопу апостола Андрея Первозванного, в другом — мощи князя Владимира. Кроме того, в этот раз верующие имели возможность помолиться сразу у пяти чудотворных икон.

"Я уже в третий раз приезжаю сюда. Для страны каждый раз прошу мира, а для себя и семьи — самого простого и обыденного. Достатка, понимания, удачи в работе. И на жизнь не жалуюсь", — рассказал нам житель Белой Церкви Олесь Цысик.

Ровно в 13:00 начался молебен, который возглавил Блаженнейший митрополит Онуфрий. Молитва длилась около часа, после чего глава УПЦ обратился с речью к сотням тысяч пришедших.

"Сегодня мы чтим память нашего крестителя Руси и просветителя, святого князя Владимира. Князя, который объединил Русь. Пусть молитвами святого благоверного князя Владимира Господь помогает нам быть достойными его потомками, жить в вере так, как жил он. И творить добро так, как он его творил. Нести в свою страну и семью славу, терпение и взаимную любовь. С праздником!" — обратился Онуфрий к верующим.

Спустя мгновение люди, стоявшие невдалеке от памятника, хлынули потоком к Блаженнейшему, чтобы тот благословил их еще на один год.

После этого начался Крестный ход. Корреспондент "Сегодня" прошел его рядом с теми, кто нес огромный крест. Распятие разместили на специальной металлической платформе, которую несли сразу 15 крепких мужчин. Через час и крест, и все иконы благополучно прибыли в Лавру, где к ним выстроилась очередь из тысяч прихожан.

"Мы должны быть похожи на князя Владимира не только по крови и плоти, но и по духу, – сказал в лавре Блаженнейший. – Он после Крещения стал новым человеком. До этого он был жестоким, кровожадным и мстительным, а после того, как стал христианином, то стал добрым, светлым и прекрасным человеком, который всегда всем помогал".

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел, рассказал, что в этот раз подавляющее число верующих просили мира стране, спокойствия и конца преследований церкви.

"Принимать 300 тысяч человек было не трудно. Чем больше людей приходит, тем радостнее на душе. Для меня и Блаженнейшего это большая награда. Братия усердно трудится, стараемся всех накормить, напоить и дать крышу над головой. Есть люди, которые приехали из Болгарии, Польши, Чехии, приехали люди из Сиднея и Сингапура. Приехали посмотреть на это чудо", — сказал "Сегодня" владыка Павел.

А нардеп Вадим Новинский добавил:

"Это лишь небольшая часть тех, кто хотел приехать и принять участие в нем. Люди приехали в Киев с востока, запада, севера и юга Украины, они ехали и молились. Огромное количество верующих нашей церкви сегодня прошли по Киеву с молитвой на устах, это было настоящее молитвенное шествие".

Многие верующие приехали целыми семьями и говорят, что их цель — поддержать свою церковь.

"Мы, как и тысячи других, приехали поддержать нашу православную веру. Мы приехали показать и доказать, что наша вера — правильная, что мы, православные, и мы здесь, нас — вся Украина. Своим приездом хотим поддержать сейчас других людей, сказать им, чтобы они не сдавались, несмотря на трудности", — поделилась впечатлениями жительница Владимир-Волынского Светлана Панасюк.

Она приехала всей семьей — помолиться за благополучие сына, который вскоре женится.

Все чудотворные иконы, стопа Андрея Первозванного и мощи Владимира будут в открытом круглосуточном доступе в Трапезном храме Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры еще несколько дней.

Также Крещение Руси отметили в ПЦУ и УПЦ КП. Там численность была куда скромнее. В ПЦУ на крестный ход на Владимирскую горку пришли порядка 15 тысяч человек. В УПЦ КП отмечали во Владимирском соборе – было несколько сотен прихожан.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как политики поздравили Украину с Днем крещения Киевской Руси. Свои поздравления выразили Зеленский, Гройсман, Порошенко и Климкин.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама