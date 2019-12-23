Взрывчатое вещество в "мине Антоненко" использовалось при подрыве Шеремета – МВД

Фото: УНИАН

Убийцы журналиста Павла Шеремета использовали взрывчатое вещество, остатки которого обнаружили при обыске у подозреваемого по этому делу Андрея Антоненко, в мине МОН-50. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, ссылаясь на результаты взрывотехнической экспертизы.

Уточняется, что исследование проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции.

"Корпус изъятой МОН-50 изготовлен в 1987 году на заводе "Дунарит" (партия 36) в городе Русе (Болгария). Данный корпус МОН-50 был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на "Самарском заводе взрывчатых веществ" в 1987 году (партия изготовления корпуса 40). В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто журналиста Павла Шеремета", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на корпусе и внутри изъятой в доме подозреваемого мины эксперты обнаружили смешанные биологические следы. Их исследуют отдельно.

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"На данный момент подозреваемый отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины. Кроме того, задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний", – говорится в сообщении.

В комментарии СМИ Андрей Антоненко сообщил, что просил спрятать коробку, а не мину. "Это не взрывчатка. Попросил спрятать, потому что испугался", - сказал он.

Ранее полиция опубликовала смс и разговоры Андрея Антоненкоо мине и видео ее изъятия. Отмечается, что перед обыском в квартире подозреваемый Антоненко попросил брата жены вынести из квартиры мину. Боеприпас изъяли в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома, где жил Андрей Антоненко вместе с женой и ее братом.

Видео: Нацполиция

Отметим, в понедельник, 23 декабря, суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. К залу суда стянули бойцов Нацгвардии, доступ СМИ ограничили.

Напомним, Андрей Антоненко подал в суд на главу МВД Арсена Авакова, заместителя Нацполиции Евгения Коваля, генпрокурора Руслана Рябошапку и на самого президента Владимира Зеленского. Исковое заявление опубликовал адвокат Святослав Жерновников. Речь идет нарушении презумпции невиновности, защите чести и достоинства.

Как известно, 14 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Андрея Антоненко на два месяца, до 8 февраля 2020 года.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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