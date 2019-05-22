В Раде закон о выборах, отставка Гройсмана, а новый глава Генштаба представит Украину в НАТО: топ-темы дня

В среду, 22 мая, внимание мировой и украинской прессы будет приковано сразу к нескольким важным событиям

В среду, 22 мая, определились сразу несколько важных тем в общечтвенно-политической жизни Украины и на международной арене. СМИ будут пристально следить за главными событиями.

Внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе президента Зеленского. Главный вопрос – изменение закона о выборах в Раду, чтобы установить минимальный проходной барьер в 3% и закрыть партийные списки.

Заседание правительства. На повестке дня выход Украины из договоров СНГ, утверждение договора с ФРГ о соцобеспечении, концепция развития экстренной медпомощи и другие. Но главным остается кадровый вопрос – обещанная отставка Владимира Гройсмана.

Начальники генштабов стран НАТО проведут плановое заседание Военного комитета. Будут обсуждаться вопросы сдерживания России. На заседание едет новый начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.

Министр экономразвития Степан Кубив и министр юстиции Украины Павел Петренко открывают II Всеукраинский форум по защите прав потребителей. Главные темы – приведение законодательства Украины в вопросах защиты потребителей к европейским нормам.

Совет Безопасности ООН проведет заседание. Планируют рассмотреть вопросы по палестино-израильскому урегулированию и принять резолюцию для скорейшего разрешения обострившегося конфликта.

О том, какими были итоги вторника, 21 мая, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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