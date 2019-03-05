Замгоссекретаря США в Украине, НАТО усиливается в ЕС, а Гуайдо собирает новые силы: топ-темы дня

Во вторник, 5 марта, определились главные темы, за которыми будет следить украинская и зарубежная пресса

Замгоссекретаря США в Украине, НАТО усиливается в ЕС, а Гуайдо собирает новые силы: топ-темы дня 2019-03-05T11:12:00+02:00 Украина Во вторник, 5 марта, определились главные темы, за которыми будет следить украинская и зарубежная пресса

В течение вторника, 5 марта, в Украине и в мире произойдет ряд важных событий, которые получат свое развитие и за которыми будут следить СМИ.

Заместитель госсекретаря США Дэвид Гейл прибывает с двухдневным визитом в Украину, чтобы обсудить президентские выборы и борьбу с коррупцией. Запланированы встречи на высоком уровне.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет селекторное совещание по вопросам теплоснабжения, и формированию тарифов.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти выступит в Конгрессе США с докладом о состоянии обороны альянса в странах ЕС.

Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо проведет масштабную встречу работников госсектора Венесуэлы с профсоюзами, чтобы убедить как можно больше людей выйти на новые протесты против Николаса Мадуро.

В Брюсселе координатор ЕС по переговорам о Brexit Мишель Барнье встретится с британскими партнерами – генпрокурором Англии и Уэльса Джеффри Коксом и министром по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивеном Баркли.

Какими были важные новости и итоги понедельника, 4 марта, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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