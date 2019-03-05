Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Замгоссекретаря США в Украине, НАТО усиливается в ЕС, а Гуайдо собирает новые силы: топ-темы дня

Сегодня, 11:12

Во вторник, 5 марта, определились главные темы, за которыми будет следить украинская и зарубежная пресса

Замгоссекретаря США в Украине, НАТО усиливается в ЕС, а Гуайдо собирает новые силы: топ-темы дня Украина Во вторник, 5 марта, определились главные темы, за которыми будет следить украинская и зарубежная пресса

В течение вторника, 5 марта, в Украине и в мире произойдет ряд важных событий, которые получат свое развитие и за которыми будут следить СМИ.

Заместитель госсекретаря США Дэвид Гейл прибывает с двухдневным визитом в Украину, чтобы обсудить президентские выборы и борьбу с коррупцией. Запланированы встречи на высоком уровне.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет селекторное совещание по вопросам теплоснабжения, и формированию тарифов.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти выступит в Конгрессе США с докладом о состоянии обороны альянса в странах ЕС.

Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо проведет масштабную встречу работников госсектора Венесуэлы с профсоюзами, чтобы убедить как можно больше людей выйти на новые протесты против Николаса Мадуро.

В Брюсселе координатор ЕС по переговорам о Brexit Мишель Барнье встретится с британскими партнерами – генпрокурором Англии и Уэльса Джеффри Коксом и министром по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивеном Баркли.

Какими были важные новости и итоги понедельника, 4 марта, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег НАТО, Гройсман, Госдепартамент США, Brexit, Гейл, Гуайдо

Вы сейчас просматриваете новость " Замгоссекретаря США в Украине, НАТО усиливается в ЕС, а Гуайдо собирает новые силы: топ-темы дня". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гуайдо планирует посетить Европу, но сначала возвращается в Венесуэлу

Вчера, 17:42

После возвращения в Венесуэлу Гуайдо может грозить задержание и арест, поскольку он нарушил постановление Верховного суда Венесуэлы

Вероятность "жесткого" Brexit высока как никогда – МИД Польши

Вчера, 12:26

Проведение в Великобритании повторного референдума в Варшаве считают малоправдоподобным

Гройсман: Долги Украины за 2005-2013 годы – ошибка прошлого

Вчера, 10:02

Премьер подчеркнул, что в Украине на данный момент меняется система управления на разных уровнях

Россия представляет угрозу в Черном и Балтийском морях – "Бухарестская девятка"

2 марта, 11:54

Президенты обсуждали ситуацию на восточном фланге НАТО, в том числе агрессию России против Украины

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

''Он движется!'': о грядущей катастрофе на Крымском мосту

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Что помнят о главе ПЦУ Епифании в его родном селе

''Грохнем Украину'': Скабеева оскандалилась новой угрозой

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

Священнослужитель УПЦ пожелал смерти Филарету

В Антарктиде обнаружили странные конструкции: появилось видео

Медведчук: Украина должна поступить с Донбассом, как РФ с Чечней
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Сегодня, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Ефремов: "Вернулся Крым в родную гавань, теперь на очереди Минск"

Басков не узнал подросшего сына, которого не видел более 10 лет

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом