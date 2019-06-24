Завтра пересмотрят результаты ВНО по украинскому языку, математике и физике

По украинскому языку и литературе поступило 328 апелляционных жалоб

Фото: Анастасия Искрицкая

Заседание апелляционной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования, на котором рассмотрят апелляционные заявления участников внешнего независимого оценивания по ряду предметов, состоится во вторник, 25 июня. Об этом УННсообщает со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.

"25 июня состоится заседание апелляционной комиссии при УЦОКО. На заседании будут рассмотрены апелляционные заявления участников внешнего независимого оценивания по результатам внешнего независимого оценивания по математике, украинскому языку и литературе, физике", - указали в центре.

Рассмотрение апелляционных заявлений по результатам ВНО по математике, как отмечается, начнется в 10:00, по украинскому языку и литературе – в 12:00, по физике – в 16:00.

Апелляционных заявлений участников ВНО по физике рассмотрят 32, по украинскому языку и литературе – 328, по математике – 207.

Напомним, в пятницу, 14 июня, на информационных страницах участников были размещены результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, физике.

Дополнительная сессия для тех, кто по уважительным причинам не успел пройти ВНО, состоится в период с 26 июня по 12 июля по отдельно утвержденному графику.

Как сообщалось, оккупанты не пропустили на ВНО по украинскому языку более 70 школьников с Донбасса. Абитуриенты не смогли пересечь линию разграничения для сдачи экзамена по украинскому языку.

Кроме того, в этом году на тесты зарегистрировалось рекордное количество желающих.

Количество участников ВНО, которые не сдали тест по украинскому языку и литературе, составляет 53 613 человек. Это 16% от общего количества участников тестирования. Соответствующее решение комиссии было принято на заседании, которое состоялось в Министерстве образования и науки.

Порог теста ВНО по украинскому языку составил 23 тестовых балла.

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