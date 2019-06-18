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Зеленский встречается с Меркель, Рада готовит выборы, а у Путина разрывают договор об РСДМ: топ-темы дня

18 июня, 12:10

Во вторник, 18 июня, определились главные темы, к которым будет приковано внимание прессы


Президент Украины Владимир Зеленский посещает Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.

После заседания Согласительного совета депутатских фракций проходит утреннее пленарное заседание Верховной Рады Украины. На повестке дня главный вопрос – рассмотрение поправок в Избирательный кодекс.

Госдума России рассмотрит внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В Британии состоится второй тур голосования по кандидатурам претендентов на пост премьера. До пятницы четверо из шести политиков, продолжающих вести борьбу за премьерское кресло, должны отсеяться, определив двух основных соперников.

О том, какими были итоги минувшей недели, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.


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Тег президент, Верховная Рада, Зеленский, госдума, Владимир Зеленский, избирательный кодекс, ФРГ, ДРСМД

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