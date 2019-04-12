Аласания объяснил, в каком формате может пройти телемост между Порошенко и Зеленским
19 апреля пройдут национальные теледебаты, даже если ни один из кандидатов не придет
Председатель правления НСТУ Зураб Аласания объяснил, что час дебатов не предусматривает включения через телемост, такой вариант возможен только "после окончания дебатов и начала более свободного формата общения".
"От 20:00 до 21:00 19 апреля будут национальные теледебаты, независимо от того, даже если ни один из них не придет. Придет один, он получит свое время и час будет говорить один, как политическую агитацию", - пояснил.
Кроме того, в на своей странице в Facebook он уточнил, что если кандидатов будет двое то дебаты состоятся "в жестком формате, поминутно прописанному Постановлением ЦИК № 742".
"Если кандидатов не будет – этот час пойдет на документальный фильм "Амстердам" из цикла "Удивительные города мира" с бегущей строкой во время ленты "Простите, кандидаты на пост президента Украины (фамилии, имена, отчества) не появились в студию для участия в теледебатах", – добавил Аласания.
Также он отметил, что после завершения часа дебатов закон запрещает упоминать кандидата или его программу в течение 20 минут. Тогда на "Общественном" начнется другая программа с участием экспертов и журналистов. Планируется, что они устроят дискуссию с кандидатами в президенты.
"Обратная связь будет, там останется Петр Порошенко и к нему может присоединиться мостом (Владимир Зеленский – Ред.), чем-нибудь, хотя он должен был прийти по совести. Но он хочет так, окей, пожалуйста", - отметил Аласания.
Напомним, что согласно закону "О выборах президента Украины", президентские дебаты должны проходить в студии Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – это считается просто агитацией. В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам.
Однако эпопея с возможным местом и датой проведения очной встречи кандидатов подходит к концу. Как стало известно 10 апреля, Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов. Однако по датам есть небольшое расхождение.
Больше о подготовке к дебатам смотрите на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".
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