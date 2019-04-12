Аласания объяснил, в каком формате может пройти телемост между Порошенко и Зеленским

19 апреля пройдут национальные теледебаты, даже если ни один из кандидатов не придет

Фото: Vadym Miskyi / Facebook (архив).

Председатель правления НСТУ Зураб Аласания объяснил, что час дебатов не предусматривает включения через телемост, такой вариант возможен только "после окончания дебатов и начала более свободного формата общения".

"От 20:00 до 21:00 19 апреля будут национальные теледебаты, независимо от того, даже если ни один из них не придет. Придет один, он получит свое время и час будет говорить один, как политическую агитацию", - пояснил.

Кроме того, в на своей странице в Facebook он уточнил, что если кандидатов будет двое то дебаты состоятся "в жестком формате, поминутно прописанному Постановлением ЦИК № 742".

"Если кандидатов не будет – этот час пойдет на документальный фильм "Амстердам" из цикла "Удивительные города мира" с бегущей строкой во время ленты "Простите, кандидаты на пост президента Украины (фамилии, имена, отчества) не появились в студию для участия в теледебатах", – добавил Аласания.

Также он отметил, что после завершения часа дебатов закон запрещает упоминать кандидата или его программу в течение 20 минут. Тогда на "Общественном" начнется другая программа с участием экспертов и журналистов. Планируется, что они устроят дискуссию с кандидатами в президенты.

"Обратная связь будет, там останется Петр Порошенко и к нему может присоединиться мостом (Владимир Зеленский – Ред.), чем-нибудь, хотя он должен был прийти по совести. Но он хочет так, окей, пожалуйста", - отметил Аласания.

Напомним, что согласно закону "О выборах президента Украины", президентские дебаты должны проходить в студии Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – это считается просто агитацией. В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам.

Однако эпопея с возможным местом и датой проведения очной встречи кандидатов подходит к концу. Как стало известно 10 апреля, Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов. Однако по датам есть небольшое расхождение.

Больше о подготовке к дебатам смотрите на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".





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