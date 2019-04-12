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Порошенко: Если у Зеленского будет желание дополнительно провести еще одни дебаты, я готов

Сегодня, 01:33

Президент Украины считает, что не нужно прятаться ни от дебатов, ни от народа

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко предложил провести еще одни предвыборные дебаты, если шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский изъявит такое желание. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Между 14 апреля и 19 апреля, если у Владимира Александровича (Зеленского – ред (будет желание дополнительно провести еще одну серию дебатов, я готов и на это для того, чтобы делать шаг на встречу и демонстрацию уважения к украинцам. Они имеют право знать, за кого они будут голосовать", – добавил Петр Порошенко.

Петр Порошенко отметил, что представители его штаба ранее также приглашали на 14 апреля и 19 апреля.

"Уже неделю господина Зеленского 14 числа приглашают на стадио "Олимпийский" а дебаты ... Если он будет иметь более важные дела — это будет его выбор. Но подчеркиваю — не надо прятаться ни от журналистов, тем более, что здесь присутствуют представители его штаба, ни от дебатов, ни от народа", – сказал глава государства.

"И 19 числа — подчеркиваю, что это норма закона – в 20 часов я буду в студии "Общественного", поскольку это обязанность, а не право кандидата. И господин Зеленский может продемонстрировать свое уважение к украинскому закону", – резюмировал президент.

Однако в ответ по телефону Владимир Зеленский настаивал на встрече 19 апреля, однако не в студии, а на НСК "Олимпийский". В итоге оба кандидата в президенты до сих пор не пришли к окончательной дате дебатов, когда они будут присутствовать оба. 

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко посетил прямой эфир на одном из украинских телеканалов. Во время прямого эфира он пригласил шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты прямо в студии. Журналисты взялись выяснять, сможет ли Зеленский приехать в студию и принять участие в программе. Однако через несколько минут заметили, что Зеленский уже во Франции и не может физически присутствовать на эфире, ведь он в Париже. 

Напомним, что согласно закону "О выборах президента Украины", президентские дебаты должны проходить в студии Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – это считается просто агитацией. В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам.

Однако эпопея с возможным местом и датой проведения очной встречи кандидатов подходит к концу. Как стало известно 10 апреля, Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов. Однако по датам есть небольшое расхождение.

Больше о подготовке к дебатам смотрите на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".


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Тег Порошенко, дебаты, Зеленский, выборы президента, выборы 2019, выборы президента Украины

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