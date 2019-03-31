Явка большая, без происшествий: как в ЕС выбирают президента Украины

Послы Украины в Италии, Чехии, Польше, Германии и Эстонии поделились снимками с избирателями

Фото: AFP

Явка большая, без происшествий: как в ЕС выбирают президента Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0be/7de/5ca0be7de1d59.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0be/7de/5ca0be7de1d59.jpg 2019-03-31T16:22:00+03:00 Новости Послы Украины в Италии, Чехии, Польше, Германии и Эстонии поделились снимками с избирателями

Принять участие в выборах президента украинцы могут на 101 участке в 72 странах мира. Россия в их счет не входит – как уже сообщалось, граждане Украины, которые находятся на территории РФ, могут отдать свои голоса в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Тем не менее, по словам украинских послов в странах Евросоюза, украинцы демонстрируют большую явку — на участках, большинство из которых организованы в посольствах, уже образовались очереди.

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"Как приятно, что так много наших соотечественников пришли на выборы президента Украины в Берлине", – написал в своем Twitter посол в Германии Андрей Мельник, прикрепив снимок с десятками людей снаружи диппредставительства в немецкой столице.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебейнис также написал, что "в Праге интерес к выборам очень большой". Его слова подтверждает фотография с множеством людей, которые ждут своей возможности проголосовать.

О высокой активности украинцев на выборах заявил и посол в Польше Андрец Дещица.

"По состоянию на 12.00 по местному времени с 16 971 избирателя, внесенного в списки избирателей на этом участке, проголосовало 1145 человек", – сообщил он в своем микроблоге.

На странице украинского посольства в Италии также сообщили о высокой явке избирателей.

"Украинцы активно реализуют свое право голоса. Солнечная погода способствует хорошему настроению", – сообщили дипломаты.

По словам украинского посла в Эстонии Марьяны Бецы, украинцы в этой стране также активно посетили избирательный участок в дипмиссии, а по данным информагентства BNS, состоянием на 12:00 свои голоса кандидатам отдать 420 человек.

Посольство в Латвии также отметило высокую явку на выборах.

"Наблюдаем высокую явку избирателей, участковая избирательная комиссия работает в штатном режиме, инцидентов или чрезвычайных ситуаций не зафиксировано", – говорится в сообщении дипмиссии.

Стоит отметить, что возможность проголосовать первыми была предоставлена украинцам в Австралии – в этой стране избирательные участки открылись еще в 23 часа 30 марта по Киеву, а последними будут голосовать жители американского Сан-Франциско – в 6 часов утра 1 апреля.

Напомним, что, как оказалось, на одном из австралийских участков после закрытия явка составила всего лишь 7,2% – отдать свои голоса решили лишь 125 человек из 1737.

Кроме того, мы сообщали, как проходит голосование в столице Бельгии и всего Евросоюза – Брюсселе.

Кроме того, сайт "Сегодня" ведет хронику в день президентских выборов, отмечая все самые важные события, которые произошли 31 марта, с фото- и видеоотчетами.

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