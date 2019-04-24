Генсек ОБСЕ сделал заявление по результатам выборов в Украине и Донбассу

ОБСЕ выступает за то, чтобы на Донбасс был направлен совместный миротворческий контингент

Фото: facebook.com/thomas.greminger.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер рассчитывает, что избрание нового президента Украины даст импульс к разрешению конфликта на востоке страны.

"Посмотрим, возникнет ли новая возможность в связи с развитием ситуации в Украине, избранием нового президента. Я надеюсь, что это станет импульсом, который позволил бы реализовать Минские договоренности", - сказал Гремингер журналистами.

Он отметил, что ОБСЕ выступает за то, чтобы на Донбасс был направлен совместный миротворческий контингент ООН и ОБСЕ.

"Мы предлагали такой вариант, но на данный момент есть очень разные предложения: российские предложения, предложения Украины и США, и пока мы не можем сблизить позиции, у нас не будет возможности для принятия резолюции Совбеза ООН, которая должна быть базой такой операции. На данный момент, позиции слишком различаются", - добавил Гремингер.

Как известно, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. В этой стадии соревновались шоумен Владимир Зеленский, за которого в первом туре отдали голоса 30,24% избирателей (5 714 034 бюллетеня) и действующий глава государства Петр Порошенко, которому выразили поддержку 15,95% избирателей (3 014 609 бюллетеней).

Ранее украинский президент Петр Порошенко, выступая на Генассамблее ООН, призвал отправить на неподконтрольные украинскому правительству районы оккупированного Донбасса специальную миссию ООН, которая поможет разработать варианты размещения миротворцев.

Напомним, что прошлой осенью глава МИД Германии Хайко Маас обещал, что Германия во время своего членства в Совете Безопасности ООН с 2019 года будет инициировать введение миротворцев на Донбасс.

Мы также писали, что по подсчетам экспертов, чтобы дать Украине возможность вернуть контроль над временно оккупированными территориями, на них должны разместится не менее 20 тысяч миротворцев.

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