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На 33-м округе в Днепропетровской области лидером голосования стал кандидат "Слуги народа"

22 июля, 23:06

Лидером голосования стал кандидат от партии "Слуга народа"

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе №33 в Днепропетровской области после подсчета 97,72% протоколов победителем оказался кандидат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, который набрал 60,90% (42 769) голосов. Второе место занял выдвиженец "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Виншель – за него отдали голоса 7,82% избирателей (5 496 голосов).  

Напомним, Корявченков Юрий Валерьевич родился 26 ноября 1974 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, актер, ООО "Квартал 95", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


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Тег выборы, ЦИК, мажоритарный округ, результаты выборов, парламентские выборы, выборы 2019

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Сегодня

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