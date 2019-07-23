На 76 округе в Запорожской области предприниматель обходит чиновника с большим отрывом
Разрыв между кандидатами составил более 28%
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за подсчетами результатов волеизъявления украинцев.
Так, на одномандатном избирательном округе № 76 в Запорожской области после подсчета 100% электронных протоколов побеждает кандидат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко с 43,00% (33 646 голосов). На втором месте оказался кандидат от "Оппозиционного блока" Анатолий Пустоваров с 14,50% (11 346 голос).
Напомним, Шевченко Евгений Владимирович родился 4 мая 1972 года в городе Мелитополь Запорожской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".
Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".
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