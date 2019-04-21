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Выборы президента-2019: первый участок озвучил результаты второго тура

Сегодня, 18:14

Самый "ранний" избирательный участок сообщил, кого выбрали украинцы

Фото: AFP

Большинство избирателей, которые приняли участие во втором туре выборов президента Украины на заграничном избирательном участке в Австралии, проголосовали за действующего президента.

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Об этом в день волеизъявления сообщили на Facebook-странице украинского посольства в Канберре, при котором участок и расположен.

"Всего участие во втором туре выборов президента Украины приняли 99 человек. Петра Порошенко поддержало 72. Владимира Зеленского – 26. Один бюллетень признан недействительным", – заявили дипломаты, поблагодарив всех украинцев, которые приняли участие в выборах на этом участке.

Фото: Facebook посольства Украины в Австралии

В посольстве также отметили работу участковой избирательной комиссии, назвав ее слаженной и профессиональной.

Напомним, что участок в Австралии был первым, который открыл свои двери для избирателей (в 23:00 20 апреля по киевскому времени) и который закрыл (в 11:00 21 апреля). 


Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Мы внимательно следим за всеми самыми важными событиями, касающимися президентских выборов. Более подробно с ними вы можете ознакомиться в онлайн-хронике на сайте "Сегодня".

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Тег выборы, Австралия, выборы 2019, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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