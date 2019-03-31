Социолог объяснил, как изменятся окончательные итоги выборов по данным экзит-пола
Финальные результаты опросов избирателей обнародуют в 23:00
Окончательные данные результатов голосования на выборах президента Украины в соответствии с Национальным экзит-полом будут отличаться от данных по состоянию на 18.00 на 0,1-0,2%. Об этом заявил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.
"Обычно в предыдущих экзит-полах у нас результаты отличались окончательные от тех, которые получены на 18.00. Они отличаются не более, чем 0,1%, кажется, 0,2% – это максимум", – отметил Паниотто.
По его словам, результаты экзит-полов по состоянию на 18:00 можно считать почти окончательными.
Он спрогнозировал, что окончательные данные Национального экзит-пола-2019 будут отличаться от данных на 18:00 на 0,1%.
"Может, где-то на 0,2%, но я не уверен, что такое будет. Это если будут подвозить, будут нарушения, то, возможно, будут больше, а так 0,1-0,2%", - сказал Паниотто.
В свою очередь, директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина отметила, что "финалисты уже определились".
Окончательные данные Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, когда закрылись избирательные участки, будут обнародованы в 23:00.
Как сообщалось, по состоянию на 18:00, по данным Национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,4%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2% избирателей.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
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Кроме того, ранее "Сегодня" вспомнили итоги выборов президента в прошлые годы - какими были рекордные явки и результаты.
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