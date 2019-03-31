Украина выбирает президента: жители Мариуполя жалуются на неполные списки

"Сегодня" выяснили, как проходят выборы в прифронтовом городе

Украина выбирает президента: жители Мариуполя жалуются на неполные списки 2019-03-31T19:41:47+03:00 Новости "Сегодня" выяснили, как проходят выборы в прифронтовом городе

Журналисты "Сегодня" продолжают отслеживать самые важные, свежие, курьезные и грустные новости о том, как проходят выборы президента Украины. По официальной статистике, в Украине насчитывается 34 млн 63 тысячи избирателей – это с учетом граждан оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Больше всего избирателей зарегистрировано в столичном регионе – 3,6 млн. Меньше всего – в Черновицкой области – 690 тысяч.

При этом 25 марта украинцы, в частности, с оккупированных территорий, имели право изменить избирательный адрес – если хотели проголосовать не по месту регистрации. По данным ЦИК, этой возможностью воспользовались более 315 тысяч человек.

"Сегодня" узнали, как проходят выборы в регионах Украины.

Согласно реестру, Донецкая область – вторая в стране по числу избирателей, здесь их почти 3,2 млн. Корреспондент Андрей Попов рассказал, как проходит голосование в прифронтовом Мариуполе. Избирательный процесс здесь не обошелся без нарушений. Например, из-за ошибки членов комиссии один из участков не заработал вовремя.

"Была техническая ошибка с контрольными талонами. Мы не поставили на них печать. Эту ошибку мы в течение 15 минут исправили. Она на результат голосования не повлияет", – уверяет замглавы участковой комиссии Игорь Рудин.

Также поступают жалобы от мариупольцев, которые не смогли проголосовать. Говорят, что приглашения получили, но в списках себя не наши.

"Я взял паспорт. Пришел. Проверили в списках. Меня нет в списках. Сказали, может, забыли внести в сам реестр", – жалуется житель Мариуполя.

Кстати, мариупольские силовики готовились к провокациям, в частности, вооруженным. В Донецкой области за порядком на выборах следят четыре тысячи правоохранителей. Сейчас в городе и регионе все спокойно. Относительная тишина – и на фронте, что дало возможность проголосовать военным. Для них развернули избирательные участки вплотную к передовой.

"Голосовать пришел, потому что это будущее государства. И я сделал свой выбор. Я уверен в кандидате, за которого голосую", – рассказал военнослужащий.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Также смотрите спецвыпуск "Сегодня" на телеканале "Украина" в 23:00. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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