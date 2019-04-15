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Украинцы в США выбирают президента: как готовятся ко второму туру за океаном

Сегодня, 17:01

На всю огромную территорию Штатов приходится лишь четыре избирательных участка, поэтому явка здесь традиционно невысокая


Тысячи километров ради собственного выбора – так голосуют украинцы в США. В Америке есть лишь четыре избирательных участка. Чтобы добраться до них, нужно выложить кругленькую сумму.

Маргарита Хейрабади живет в США шесть лет. С ней команда "Сегодня" познакомилась в очереди на регистрацию для голосования в первом туре выборов. Тогда надо было предоставить вместе с паспортом справку, подтверждающую место жительства и заполнить анкету. Голосовать во втором туре уже легче – Маргарита проверила свои данные в интернете.

"Я ожидала, что мне придется регистрироваться на второй тур снова. Как оказалось, я была уже зарегистрирована, поэтому мне ничего делать не надо – просто прийти на выборы", – говорит женщина.

Правда, прийти у нее не выйдет – получится лишь приехать. Дорога до участка у нее займет два часа.

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США – одна из крупнейших стран мира. Ее площадь – более 9 млн кв. км. На этой территории для украинцев существует только четыре избирательных участка: в столице Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско. Часто, чтобы бросить бюллетень в избирательную урну, наши земляки преодолевают тысячи километров и выкладывают за это сотни долларов.

По этой причине активность в США традиционно невысокая. В первом туре проголосовали менее 6,5% всех зарегистрированных. Показатель во втором должен быть лучшим, прогнозируют в консульстве, ведь выбор решающий.

"После первого тура принято более ста человек. Интерес очень высокий. Видим интерес из Флориды и из Техаса. Будут лететь люди, чтобы принять участие во втором туре голосования, в том числе из Огайо. Мы верим, что будет два автобуса", – утверждает руководитель консульского отдела посольства Украины в США Юрий Токар.

В Вашингтоне лидерами первого тура оказались действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. В основном о новостях из Украины и программы кандидатов люди узнают из Интернета или от родственников.

На страницах ведущих американских изданий об украинской президентской гонке пишут едва ли не каждый день.

Американская пресса пытается сохранить всю серьезность в освещении наших выборов. В статьях – в основном биографии кандидатов, описание их бизнеса и взглядов на главные украинские вопросы: противостояние России, прекращение войны, борьба с коррупцией и сотрудничество с международными партнерами. Об анализах тоже писали, назвав это "диковинкой".

Официальный Вашингтон характеристик украинским политическим гонкам не дает. Дипломатично отмечает: сотрудничать готовы с любым демократически избранным президентом.

Кто им станет, поймем уже в это воскресенье. Наши съемочные группы – везде, где голосуют украинцы. Не пропустите масштабный обзор событий в спецвыпусках "Сегодня" уже 21 апреля.

Напомним, ранее мы писали, как украинцы голосовали в США во время первого тура выборов.

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Тег второй тур, выборы президента, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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