В Запорожской области на 77 округе нардеп проиграл выборы
Разрыв между кандидатами составил около 13%
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за подсчетами результатов волеизъявления украинцев.
Так, на одномандатном избирательном округе № 77 в Запорожской области после подсчета 100% электронных протоколов побеждает кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Штепа с 44,22% (30 202 голосов). На втором месте оказался самовыдвиженец, народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев с 31,50% (21 512 голос).
Напомним, Штепа Сергей Сергеевич родился 30 апреля 1990 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".
Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".
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