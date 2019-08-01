Европа инициирует закрытое заседание Совбеза ООН из-за запусков в КНДР

Постпредства Великобритании, Франции и Германии предлагают провести закрытое заседание в Совбезе ООН по теме Северной Кореи.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Напомним, что согласно данным южнокорейских военных, КНДР в среду утром испытала две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.
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Шесть дней назад Северная Корея также осуществила пуски двух аналогичных баллистических ракет в том же районе.
Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее проводить пуски ракет с использованием баллистических технологий.
Как отмечают наблюдатели, серия ракетных пусков происходит в то время, как Вашингтон стремится возобновить переговоры на рабочем уровне с Пхеньяном по денуклеаризации.
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Напомним, что ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп уверяет, что не обеспокоен ракетными пусками КНДР.
"Это были ракеты малой дальности, у многих есть такие ракеты", — сказал Трамп, добавив, что у него очень хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На это один из журналистов заметил, что президент, вероятно, не обеспокоен в связи с ракетными пусками. "Нет, совершенно нет", — ответил на это Трамп.
Так Трамп прокомментировал предыдущий запуск ракет КНДР.
Хозяин Белого дома пояснил, что запуск ракет не был предупреждением в адрес Вашингтона. "Он не говорил, что это предупреждение для США, могу вам сказать", — подчеркнул американский президент.
Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.
Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.
После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.
Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.
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