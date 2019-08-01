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Европа инициирует закрытое заседание Совбеза ООН из-за запусков в КНДР

Сегодня, 06:46

Северной Корее запрещено проводить пуски ракет с использованием баллистических технологий

/ Фото: Getty Images

Европа инициирует закрытое заседание Совбеза ООН из-за запусков в КНДР https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%91%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D,%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D,%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%91%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D,%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D,%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D Евросоюз Северной Корее запрещено проводить пуски ракет с использованием баллистических технологий

Постпредства Великобритании, Франции и Германии предлагают провести закрытое заседание в Совбезе ООН по теме Северной Кореи.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Напомним, что согласно данным южнокорейских военных, КНДР в среду утром испытала две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

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Шесть дней назад Северная Корея также осуществила пуски двух аналогичных баллистических ракет в том же районе.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее проводить пуски ракет с использованием баллистических технологий.

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Как отмечают наблюдатели, серия ракетных пусков происходит в то время, как Вашингтон стремится возобновить переговоры на рабочем уровне с Пхеньяном по денуклеаризации.

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Напомним, что ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп уверяет, что не обеспокоен ракетными пусками КНДР

"Это были ракеты малой дальности, у многих есть такие ракеты", — сказал Трамп, добавив, что у него очень хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На это один из журналистов заметил, что президент, вероятно, не обеспокоен в связи с ракетными пусками. "Нет, совершенно нет", — ответил на это Трамп.

Так Трамп прокомментировал предыдущий запуск ракет КНДР. 

Хозяин Белого дома пояснил, что запуск ракет не был предупреждением в адрес Вашингтона. "Он не говорил, что это предупреждение для США, могу вам сказать", — подчеркнул американский президент.

Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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Совбез ООН ракета КНДР запуск Северная Корея

Источник: Интерфакс-Украина

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