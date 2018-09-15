Новый поворот в деле Скрипалей и крупнейшие военные учения РФ: ТОП-5 событий мировой политики

Ситуация вокруг сирийского Идлиба накаляется, Венгрию могут лишить голоса в Совете ЕС, Еврокомиссия подготовила отказ от перевода часов

Сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 наиболее значимых событий мировой политики уходящей недели.

Новый поворот в деле по отравлению Скрипалей

Скандал вокруг причастности России к отравлению в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля набирает обороны.

На этой неделе россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей, дали интервью пропагандистскому каналу Кремля Russia Today.

Мужчины подтверждают также и то, что 2-3 марта были в Солсбери, но, по их словам, они ездили туда как туристы. При этом Боширов опроверг информацию, согласно которой он и его товарищ посетили Британию в рамках бизнес-поездки. Петров добавил, что в Солсбери они приехали 3 марта, но их туристические планы нарушила погода. Боширов отметил, что в Солсбери они провели "максимум час".

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что это интервью нанесло оскорбление британской разведке.

"Ложь и грубые фальсификации в этом интервью, которое было дано телеканалу, поддерживаемому российским государством, являются оскорблением государственных разведслужб. Но что еще важнее, они глубоко оскорбительны для пострадавших от этого ужасного нападения и их близких", - сказал сотрудник премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Как известно, Лондон намерен добиться введения новых санкций против России, из-за ее причастности к отравлению в Солсбери.

Масштабные военные учения РФ

На этой недели в России начались крупнейшие со времен СССР военные учения "Восток-2018". В Минобороны РФ отмечали, что к маневрам привлечено около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Учения пройдут с 11 по 17 сентября в Западной Сибири и на российском Дальнем Востоке.

В маневрах принимают участие китайских и монгольских военнослужащие.

В НАТО заявили, что рассматривают учения россиян как подготовку "к масштабным конфликтам".

Обострение в Сирии

Ситуация вокруг последнего оплота сирийской оппозиции – провинции Идлиб накаляется. Несмотря на призывы США, ЕС и Турции воздержаться от военной операции, войска сирийского диктатора Башара Асада начали наносить удары по провинции.

По информации агентства САНА, в результате артиллерийских ударов сирийской армии удалось ликвидировать всех членов группировки "Катаиб аль-Изза". Кроме того, обстрелы ВС Сирии привели к уничтожению базы боевиков "Джебхат ан-Нусры" в районе населенного пункта Эт-Таманиа.

В то же время, по данным Reuters, Турция усилила военное присутствие на границе с Сирией, а также укрепила свои позиции в Идлибе.

Три источника в силовых структурах Турции сообщили, что войска, бронетранспортеры и оборудование были отправлены на сирийскую границу. Еще один информировал, что турецкая армия укрепила 12 блокпостов внутри самого Идлиба.

"У нас есть там военное присутствие, и если на нас нападут, мы будем расценивать это как атаку на Турцию, последует соответствующий военный ответ", − отметил собеседник агентства.

Блокпосты в Идлибе были созданы в прошлом году по соглашению с Россией и Ираном, так как регион входил в "зону деэскалации".

В Германии тем временем заявили, что Россия, которая поддерживает Башара Асада, несет ответственность за ситуацию в Идлибе.

Наказание для Венгрии

В рамках Евросоюза растет напряжение. На этой неделе Европарламент принял резолюцию по ситуации в Венгрии.

В принятом документе Венгрию среди всего прочего осуждают за давление на независимые СМИ, увольнение независимых судей, ограничение деятельности различных неправительственных организаций и помогающих мигрантам. Кроме того, правительство Венгрии обвинили во внезапном обогащении.

Согласно процедуре, Совет ЕС проведет собственное расследование нарушений Венгрией устава Европейского союза и, если действия Будапешт признают несоответствующими европейским ценностям, страну могут лишить права голоса в Совете ЕС.

В Польше уже заявили, что будут голосовать против санкций Европейского союза в отношении Венгрии.

Отказ от перевода часов в ЕС

В Европе могут отказаться от перевода часов. Соответствующий план уже представила Еврокомиссия.

Согласно предложениям ЕК, сезонный перевод часов будет отменен во всем Евросоюзе. Однако комиссия предоставляет странам-членам свободу решить, по какому времени они хотят жить – по зимнему или по летнему.

Еврокомиссия хочет, чтобы соседние страны принимали решение скоординировано, чтобы обеспечить надлежащее функционирование внутреннего рынка и избежать ситуации, при которой некоторые государства-члены решат сохранить перевод часов, а другие откажутся от этой практики.

Чтобы обеспечить плавный переход, Еврокомиссия дает государствам-членам время до апреля 2019 – до этой даты они должны определиться, зимним или летним временем они планируют пользоваться.

Последний обязательный переход на летнее время в Европейском Союзе состоится в воскресенье, 31 марта 2019 года. После этого государства-члены, которые захотят навсегда вернуться к зимнему времени, смогут сделать это в последний раз в воскресенье 27 октября 2019 года.

После этой даты в Евросоюзе сезонный перевод часов будут отменен.

Предложение Европейской комиссии должны согласовать Европарламент и Совет ЕС.