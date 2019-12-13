"Это не бирюльки": как в Кремле отвечали на введение санкций против России

Песков считает, что санкции вредят самой Америке и Европе, а Киселев в ответ прочитал рэп

Президент России Владимир Путин / Фото: AFP

13 декабря стало известно, что лидеры государств и правительств стран – членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

"Продление санкций в отношении России одобрено Европейским Советом", – сообщил спикер президента Европейского Совета Баренд Лейтс в микроблоге Twitter.

Таким образом, Российская Федерация находится под экономическими санкциями со стороны Евросоюза вот уже пять лет, но и сам хозяин Кремля, и кремлевские "рупоры" старательно делают вид, что не теряют по этому поводу оптимизма. При этом аргументы зачастую используются самые абсурдные – вплоть до пользы санкций для российской экономики. Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Санкции против России стимулируют импортозамещение

Идеальная формула, почему России любые санкции якобы нипочем, была изобретена в августе 2018-го главой комиссии Госдумы по законодательному обеспечению предприятий ОПК Владимиром Гутеневым. Да, чиновник согласился с тем, что санкции принесут определенные неудобства. Но, с другой стороны, новые санкции США против России будут стимулировать импортозамещение.

"Как ни парадоксально, подобные меры стимулируют импортозамещение и диверсификацию: все больше выпускается изделий для гражданского сегмента. Новость, конечно, не радостная, но она не вызывает особой тревоги", — сказал Гутенев.

Санкции – это инструмент недобросовестной конкуренции

Другое гениальное объяснение, почему против России введено столько санкций, дал сам президент Владимир Путин в ноябре 2018-го. По его словам, таким образом запад стремится убрать РФ с рынка торговли оружием. Шутка ли: объем экспортных экспорта российской военной продукции составляет около 15 млрд долларов.

"Наши конкуренты прибегают часто к недобросовестным методам борьбы: пытаются давить, шантажировать покупателей, в том числе с использованием санкционных мер политического характера, чтобы навязать свою военную технику, даже если она выше по цене и уступает нашей технике по качеству", – заявил Путин.

То же касается и газового рынка.

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"Санкции – это не бирюльки, а очень серьезная вещь. Вот, например, нам угрожают ограничениями в связи с реализацией проекта "Северный поток – 2". Это неприкрытая попытка обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, который дороже российского. И заставить европейцев покупать именно его", – заявил в январе этого года спикер Кремля Дмитрий Песков.

От санкций страдают сами европейские производители

В июле 2017-го в Кремле в который раз жестко ответили на решение ЕС продлить санкции. Как заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, введенные Евросоюзом санкции "диссонируют с настроем в европейских столицах, так как это обоюдоострое оружие", которое наносит вред всем сторонам. По его словам, все больше и больше от продолжения санкций страдают сами производители ЕС.

Месяцем ранее, в июне 2017-го, хозяин Кремля даже привел цифры, назвав сумму потерь России от санкций.

"Госдеп США считает, что эти санкции привели к -1% ВВП для нашей экономики, европейцы считают, что чуть побольше. ООН дает такие цифры: они считают, что мы потеряли где-то 50-52 млрд долларов, а те страны, которые ввели санкции, потеряли 100 млрд долларов. Так что это вредит всем – в том числе и тем, кто это делает", – сказал Владимир Путин.

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Санкции против России раскалывают Америку

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15 января в Кремле заявили, что уже 40 лет живут под санкциями и от этого хуже только Штатам. По мнению спикера Кремля Дмитрия Пескова, санкций США против России, которые вводятся регулярно и по любому поводу – это в первую очередь проблема для самих Штатов и для их президента Трампа, поскольку создают раскол в американском обществе.

По словам Пескова, "Америка попала в уникальную для себя ситуацию: там раскол и в обществе, и в правительстве", и результатом этого являются "сложные условия", в которых приходится работать президенту США Дональду Трампу.

На вопрос, может ли РФ сделать так, чтобы введение санкций против России стало для США болезненным, Песков ответил: "Не забывайте, что Россия уже больше 40 лет живет под разными ограничениями, в том числе и со стороны США". Как говорится, нас подвергают санкциям, а мы только крепчаем.

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И вообще, санкции – "это русофобия"

Такое мнение высказал спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций США против России в феврале этого года.

"Теоретически надо всегда надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, но в данном случае, при настроении и в Конгрессе, и в Сенате США надеяться на улучшение двухсторонних отношений или хотя бы устойчивую ремиссию этой болезни русофобии в данный момент не приходится. Мы видим проявления этой болезни. Это такая оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная и не основывается на экспертных данных", – поставил Песков диагноз американским конгрессменам.

Как Киселев положил на санкции газопровод

В январе 2019-го ведущий "рупор Кремля", главный российский пропагандист Дмитрий Киселев решил бороться с санкциями против России самыми решительными методами – прочитал рэп в одной из телевизионных программ. Кроме прочего, в тексте говориться следующее: "Но мы спокойно, не поддаваясь на провокации, кладем свой газопровод на их санкции".

Хип-хоп давно уже не дает покоя кремлевскому журналисту: ранее он заявлял о том, что намеревается организовать в оккупированом Крыму рэп-фестиваль, причем проводится он будет на нудистском пляже. Соцсети, конечно же, тут же отреагировали десятками ироничных постов и фотожаб.

Напомним, в 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.

Последний раз Европейский Совет в июне 2019 года продлил экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ, за невыполнение Минских соглашений. Срок действия этих санкций истекает 31 января 2020-го года.

Кроме того, лидеры ЕС на встрече в Брюсселе обсудили вопрос санкций против России после саммита "Нормандской четверки", который состоялся 9 декабря. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробнее, почему Россия проиграла Украине в Париже по итогам встречи Зеленского и Путина.

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